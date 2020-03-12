В Азербайджане фермерам выданы субсидии на 110 миллионов манатов

БАКУ/Trend/ - К настоящему времени информацию об осеннем посеве представили Информационной системе "Электронное сельское хозяйство" министерства сельского хозяйства Азербайджана свыше 361 тысячи фермеров.

Об этом в четверг сказал Trend заведующий отделом связей с общественностью минсельхоза Вугар Гусейнов.

По его словам, этим лицам будут выданы субсидии за осенний посев.

"Процесс выдачи субсидий лицам, документы которых утверждены, уже начался и продлится до 20 марта. На данный момент выдано около 110 миллионов манатов субсидий", - сказал Гусейнов.

Он сообщил, что 25 процентов субсидий, перечисленных на карту, фермеры получают наличными.

"Остальные 75 процентов они могут использовать посредством электронной системы. Эти средства будут потрачены на закупку саженцев, удобрений или на оплату услуг механизаторов. В настоящее время действуют передвижные услуги. Они оказываются в шести автобусах, которые были отправлены в регионы. Сотрудники министерства в регионах лично вручают карты фермерам. На данный момент эти услуги предоставляются в селах Исмаиллинского района", - сказал Вугар Гусейнов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)