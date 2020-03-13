Самир Шарифов: Падение цен на нефть не оказывает сильного влияния на бюджет текущего года (ВИДЕО) (версия 3)

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БАКУ/Trend/ - Структура государственного бюджета Азербайджана такова, что падение цен на нефть не оказывает непосредственного сильного влияния на бюджет текущего года.

Об этом министр финансов Самир Шарифов сказал, касаясь влияния на Азербайджан падения цен на нефть в передаче Hədəf телеканала AzTv, сообщает в пятницу Trend.

По словам министра, это связано с тем, что доходы, поступающие в госбюджет от нефтяной отрасли формируются в основном по двум направлениям: "Одно из них - налоги, выплачиваемые компаниями, функционирующими в рамках соглашений по долевому участию в добыче. Другое направление - налоги, выплачиваемые Государственной нефтяной компанией Азербайджана (ГНКАР). Доходы, которые она получает, и выплачиваемые ею налоги формируются за счет продукции, продаваемой ГНКАР. В основном, на внутреннем рынке, где эти цены стабильны. И мы полностью уверены, что ГНКАР получит прогнозируемые доходы, и выполнит возложенные на нее налоговые обязательства.

Шарифов отметил, что доходы больше всего снизятся в компаниях, функционирующих в рамках долевого участия в добыче: «Но хотел бы отметить, что существует специальная структура по выполнению налоговых обязательств. Что заключается в том, что обязательства последнего квартала прошлого года выплачиваются в первом квартале текущего года, и они уже сделаны. Эти выплаты составляют 40 процентов годового прогноза. Таким образом, нашими подсчетами, если даже взять сегодняшние рыночные цены в пределах 30-35 долларов США, то мы видим влияние на нефтедоходы примерно в 270-340 миллионов манатов. Прогнозируемые доходы госбюджета -на уровне 24 миллиарда 134 миллиона манатов. То есть, речь идет примерно о 1,1-1,4 процента доходов бюджета, а это не такая уж значимая сумма».

Министр добавил, что с другой стороны, за два месяца текущего года фискальные органы, то есть, Государственная налоговая служба и Государственный таможенный комитет, перевыполнили прогнозы»: «То есть, Государственная налоговая служба уже выплатила 180 миллионов манатов, а Государственный таможенный комитет – 74 миллиона манатов, всего 254 миллиона манатов. То есть, и здесь за счет выплат у нас есть «подушка» безопасности. Однако мы прогнозировали и рассмотрели эти вопросы, и считаем, что влияние не столь велико».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)