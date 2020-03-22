Gilan Holding выделил Фонду поддержки борьбы с коронавирусом 1 млн манатов

Экономика 22 марта 2020 00:42 (UTC+04:00)
Gilan Holding выделил Фонду поддержки борьбы с коронавирусом 1 млн манатов

БАКУ /Trend/ - В соответствии со стратегией корпоративной социальной ответственности, Gilan Holding перечислил один миллион манатов в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом, созданный по распоряжению Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года.

Как сообщает в субботу Trend, помимо этого, в соответствии с инструкциями Оперативного штаба при Кабинете Министров, Gilan Holding, и входящие в его состав компании, с февраля проводят различные мероприятия в рамках борьбы с коронавирусом.

"Там, где это возможно, сотрудники переведены на режим работу «на дому», заседания проводятся путем видеоконференции в онлайн-режиме.

Руководствуясь соображениями безопасности и здоровья работников и клиентов, в случае, если работа на дому не представляется возможной, отдел SƏTƏM проводит работу по информированию и просвещению сотрудников в офисах, на производственных участках, разработав инструкции, в соответствии с международными стандартами осуществлена дезинфекция.

В составе Gilan Holding будет создан Оперативный штаб, и в дальнейшем будут осуществляться совместные с государственными структурами мероприятия в направлении борьбы с коронавирусом в стране.

Как сообщалось ранее, многие отели в Баку и регионах, входящие в группу компаний Gilan Holding, временно сменили форму деятельности и привлечены к борьбе с коронавирусом. В настоящее время эти отели используются в качестве карантинных зон. Все расходы карантинных зон, действующих совместно с различными государственными органами, покрываются холдингом", - сказали в Gilan Holding.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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