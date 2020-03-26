Производство спирта в Азербайджане покроет внутренний спрос населения

БАКУ /Trend/ - Шесть новых производителей медицинского спирта уже введены в эксплуатацию.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на слова министра экономики Микаила Джаббарова на заседании оперативного штаба под председательством премьер-министра Али Асадова.

По его словам, производство будет удовлетворять все потребности страны.

Министр отметил, что в настоящее время спирт в качестве ассортимента выпускается в объемах 100, 250, 500, миллилитров, а также в литровых и пятилитровых бутылках.

"Сегодня объем 96-процентного остатка спирта составляет 1,5 миллиона литров в стране, что позволяет удовлетворить совокупную потребность страны в спирте в несколько раз", - сказал министр.

Отметим, что 26 марта в Кабинете министров состоялось заседание оперативного штаба под председательством премьер-министра Али Асадова.

На заседании были обсуждены вопросы применения особого карантинного режима и ситуации с соблюдением гражданами требований режима, поднятые на основе обращений граждан.

Кроме того, были обсуждены такие вопросы, как эвакуация граждан из-за рубежа, ситуация в местах карантина, лечение больных. По ним были приняты соответствующие решения.

(Текст: Эльдар Джанашвили)