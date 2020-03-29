Муса Гулиев: В Азербайджане в рамках борьбы с коронавирусом защищаются интересы бизнеса и трудящихся

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане в рамках мероприятий по борьбе с коронавирусом защищаются интересы бизнеса и трудящихся.

Об этом Trend сказал председатель комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Муса Гулиев.

Гулиев отметил, что вопросы социальной защиты населения и здравоохранения в Азербайджане всегда были приоритетными. Эта ситуация еще раз показала, что Азербайджанское государство своевременно и очень правильно определило внутренние приоритеты.

"Азербайджан входит в число стран, принимающих самые оптимальные и эффективные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Президент Ильхам Алиев с первого дня выявления коронавирусной инфекции взял ситуацию под личный контроль, дал последовательные указания и поручения о таможенно-пропускном режиме, мерах безопасности граждан за рубежом, создании Оперативного штаба, действующего в течение 24 часов во главе с премьер-министром, мерах по созданию диагностических лабораторий, приобретении медицинских принадлежностей и лекарственных средств, в том числе средств профилактической помощи. В настоящее время в стране царит строгий карантинный режим, и все находится под контролем правительства", - отметил он.

Председатель комитета подчеркнул, что распоряжение Президента Ильхама Алиева о выделении Кабинету министров из бюджета 1 миллиарда манатов для предотвращения негативных последствий коронавирусной инфекции для бизнесменов, финансово-банковского сектора, физических лиц, малообеспеченных людей также является свидетельством комплексного подхода к вопросу с учетом всех направлений:

"Подробно рассказывая об этих вопросах на встрече с медицинскими работниками, глава государства еще раз отметил, что государство всегда защищает интересы бизнесменов. Еще одна главная задача - сохранение рабочих мест в период борьбы с коронавирусом и пристальное внимание к социальной защите наших граждан".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Гюнель Зейналова)