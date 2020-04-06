Начата реконструкция автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО)

Экономика 6 апреля 2020 11:50 (UTC+04:00)
Начата реконструкция автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжениями главы государства Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана продолжает ремонтно-строительные работы на дорогах страны.

Как сообщили Trend в понедельник в агентстве, начаты работы по реконструкции на 2,5 километре автомобильной дороги Масазыр-Новханы. Так как данная автодорога долгое время эксплуатировалась без капитального ремонта, на дороге образовались трещины и ямы, в результате чего возникли трудности в движении транспорта. Для устранения перечисленных проблем агентством проводится необходимая работа, в частности ведутся работы по повышению плотности дорожного покрытия.

Новое асфальтобетонное покрытие будет уложено на территории площадью 30 тысяч квадратных метров. Параллельно с этим будут проводиться работы по укреплению частей дороги специальным грунтом. На последнем этапе будут установлены дорожные знаки.

Как отметили в агентстве, все работы проводятся под контролем руководства Госагентства автомобильных дорог для своевременного завершения работ в соответствии с графиком.

Начата реконструкция автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Image
Начата реконструкция автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Image
Начата реконструкция автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Image
Начата реконструкция автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Image
Начата реконструкция автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Image
Начата реконструкция автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Image
Начата реконструкция автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Image
Начата реконструкция автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Image
Начата реконструкция автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Image
Начата реконструкция автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Image
Начата реконструкция автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Image
Начата реконструкция автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Image
Начата реконструкция автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Image
Начата реконструкция автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Image
Начата реконструкция автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Image
Начата реконструкция автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Начата реконструкция автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Начата реконструкция автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Начата реконструкция автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Начата реконструкция автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Начата реконструкция автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Начата реконструкция автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Начата реконструкция автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Начата реконструкция автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Начата реконструкция автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Начата реконструкция автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Начата реконструкция автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Начата реконструкция автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Начата реконструкция автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Начата реконструкция автодороги Масазыр-Новханы (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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