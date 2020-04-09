В Азербайджане началась смена очереди обслуживающих морские объекты нефтяников (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Началась смена очереди нефтяников, обслуживающих морские объекты производственного объединения (ПО) Azneft госкомпании SOCAR, сообщили Trend в ПО.

По данным источника, уже началась смена сотрудников, которые служили на морских объектах более 15 дней.

Так, сотрудники, размещенные в специально отведенных карантинных зонах, после прохождения осмотра врачами, отправляются на море в групповом порядке. На сегодняшний день сменились около 700 сотрудников, проходящих службу на морских объектах, этот процесс продолжается в поэтапном порядке.

Отметим, что в ПО Azneft принимаются превентивные меры против распространения коронавируса. В соответствии с распоряжением президента SOCAR, в аппарате управления ПО создан чрезвычайный противоэпидемический штаб с целью своевременной профилактики распространения коронавирусной пандемии, оперативного осуществления необходимых профилактических и неотложных мер. Штаб круглосуточно рассматривает поступившие обращения и принимает оперативные решения.

В ПО предпринимаются все необходимые шаги для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, усиливаются профилактические меры, текущее состояние проводимых работ находится под контролем.