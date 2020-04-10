В 2019 г. инвестиции в сектор размещения туристов и общественного питания в Азербайджане составили около 60 млн манатов

БАКУ /Trend/ - В 2019 году в основной капитал в сфере размещения туристов и общественного питания были вложены 59,3 миллиона манатов. На долю этой сферы пришлись 0,3 процента от общих средств, направленных в основной капитал по стране.

Об этом говорится в отчете Кабинета министров перед парламентом Азербайджана о деятельности в 2019 году, сообщает в пятницу Trend.

Как отмечается, инвестиции в эту сферу в целом формировались за счет внутренних источников. В 2015-2018 годах в основной капитал в сфере размещения туристов и общественного питания в целом были инвестированы 914,7 миллиона манатов. 65,8 процента, или 602,2 миллиона манатов пришлись на сферу размещения туристов, а 34,2 процента, или 312,5 миллиона манатов были направлены на оказание услуг общественного питания.

В данной сфере наблюдался устойчивый рост по показателю объема добавленной стоимости, который в 2019 году составил 6,4 процента. Уровень роста составил 2,1 процента в 2016 году, 6,9 процента - в 2017 году и 7,6 процента - в 2018 году.

В 2019 году производство добавленной стоимости в этой сфере составило 1976,7 миллиона манатов (или 1163 миллиона долларов США).

Отметим, что в 2019 году Азербайджан принял 3,17 миллиона посетителей (гость, иностранный гражданин), что на 11,3 процента больше, чем в 2018 году.

Из них 29,4 процента - граждане России, 22,9 процента - Грузии, 10 процентов -Турции, 8,1 процента - Ирана, 3,4 процента - Саудовской Аравии, 2,2 процента - ОАЭ, 2,1 процента - Индии, 1,9 процента - Украины, по 1,6 процента - Туркменистана и Ирака, по 1,5 процента - Казахстана, Пакистана и Израиля, по 1,2 процента -Великобритании, 11 процентов - из других стран, 0,1 процента - лица без гражданства.

В 2019 году иностранцами и лицами без гражданства, посетившими Азербайджан с целью туризма, были потрачены в стране 2971,4 миллиона манатов (или 1748 миллионов долларов США).

(Автор: Ильхама Исабалаева, текст: Фидан Бабаева)