В Азербайджане с начала 2020 г. соцвыплаты назначены около 30 тыс. человек
БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2020 г. в Азербайджане в электронном порядке пенсии были назначены 5600, пособия и стипендии - 24 тысячам лиц, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
В прошлом году и в первом квартале 2020 года эти выплаты были назначены в электронном порядке около 65 тысячам лиц.
Напомним, что в 2019 году в автоматизированную систему назначений была включена 21 услуга по соцобеспечению.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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