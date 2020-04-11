В Азербайджане с начала 2020 г. соцвыплаты назначены около 30 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - В январе-марте 2020 г. в Азербайджане в электронном порядке пенсии были назначены 5600, пособия и стипендии - 24 тысячам лиц, сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

В прошлом году и в первом квартале 2020 года эти выплаты были назначены в электронном порядке около 65 тысячам лиц.

Напомним, что в 2019 году в автоматизированную систему назначений была включена 21 услуга по соцобеспечению.

(Текст: Кямаля Сеидова)