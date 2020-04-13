В Баку понизились цены на аренду квартир
БАКУ /Trend/ - В Баку в марте снизились цены на аренду квартир и торговых объектов.
Об этом сказал Trend генеральный директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в сфере недвижимости Нусрат Ибрагимов.
Эксперт отметил, что активность на рынке недвижимости из-за пандемии коронавируса практически остановилась.
По его словам, в марте цены на рынке аренды жилья упали на 6,2 процента.
"На рынке аренды торговых объектов цены снизились на 3,66 процента",- отметил он.
Эксперт подчеркнул, что в целом за прошедший месяц рынок недвижимости понизился на 2,6 процента.
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