В Азербайджане государство оказывает финподдержку предпринимателям, пострадавшим от пандемии (версия 2)

Экономика 14 апреля 2020 17:43 (UTC+04:00)
В Азербайджане государство оказывает финподдержку предпринимателям, пострадавшим от пандемии (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:57)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с Планом мероприятий, утвержденным Кабинетом министров в рамках исполнения пункта 10.2 распоряжения Президента Азербайджана "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства", по состоянию на 14 апреля в министерство экономики обратились в целом 27 416 налогоплательщиков, пострадавших от пандемии коронавируса COVİD-19, сообщает во вторник Trend.

В том числе для оплаты определенной части зарплат наемных работников обратились 10 914 налогоплательщиков, а для получения финансовой поддержки - 16 502 частных (микро) предпринимателей.

Было отмечено, что число наемных работников 10 914 налогоплательщиков составляет 124 510 человек. Государственная налоговая служба при министерстве экономики изучила и утвердила обращения 8 487 налогоплательщиков с наемными работниками численностью 78 068 человек. Эти обращения переданы в министерство финансов для перечисления средств на банковские счета налогоплательщиков.

Объем финансовой поддержки по этой программе составляет 33,78 миллиона манатов, в том числе объем средств, которые предусмотрено выплатить на первом этапе - 16,9 миллиона манатов. До 13 апреля Государственное казначейское агентство при министерстве финансов перечислило 2 636 налогоплательщикам средства для выплаты заработной платы 24 463 наемным работникам в размере 5,31 миллиона манатов.

В рамках программы по оказанию финансовой поддержки частным (микро) предпринимателям поступили обращения от 16 502 налогоплательщиков. Государственная налоговая служба при министерстве экономики рассмотрела и утвердила 15 689 из таких обращений, и представила их министерству финансов для перечисления средств на банковские счета обратившихся. Объем финансовой помощи по утвержденным на сегодняшний день обращениям составляет 15,48 миллиона манатов. На 13 апреля Государственное казначейское агентство при министерстве финансов перечислило 3 041 частному (микро) предпринимателю 3,53 миллиона манатов.

Соответствующая группа сотрудников интенсивно работает для оперативного рассмотрения обращений, и общественности ежедневно будет предоставляться информация по данному вопросу. Информация о статусе обращений, сделанных в рамках программы финансовой поддержки, и перечислении средств на банковские счета направляются в электронный кабинет налогоплательщиков на портале "Интернет налогового управления", а также на их мобильные телефоны посредством SMS.

По возникшим вопросам налогоплательщики могут обратиться в call-center Государственной налоговой службы 195, а также в местные налоговые органы по месту регистрации. С законодательными актами, постановлениями, видеоинструкциями по поводу механизма государственной поддержки предпринимателей, действующих в пострадавших от коронавируса сферах, а также с другими полезными материалами можно ознакомиться по нижеприведенным ссылкам:

Министерство экономики Азербайджана: https://bit.ly/3c7VAAt

Государственная налоговая служба при министерстве экономики Азербайджана: https://bit.ly/2VlICZ7

Список налогоплательщиков, получивших финансовую поддержку, размещен на сайте министерства экономики и Государственной налоговой службы. Данные на сайте регулярно обновляются.

Отчет по выплате определенной части заработной платы наемных работников на 14.04.2020

Сумма средств, предусмотренных для реализации мер

215,0 миллиона манатов

Обратившиеся налогоплательщики (субъекты предпринимательства)

Число наемных работников по субъектам предпринимательства

10 914 налогоплательщиков

124 510 человек

Размер финансовой помощи

в том числе, размер средств, предусмотренных к выплате по первому месяцу (50%)

33.780,4 тыс. манатов

16.890,2 тыс. манатов

Число налогоплательщиков, которым выплачены средства

2.636 налогоплательщиков

Число наемных работников по этим налогоплательщикам

24.463 человек

Сумма выплаченных средств

5.317,7 тыс. манатов

Отчет по финансовой поддержке частным (микро) предпринимателям на 14.04.2020

Сумма средств, предусмотренных для реализации мер

80,0 миллиона манатов

Обратившиеся налогоплательщики

16.502 налогоплательщика

Число налогоплательщиков, обращения которых рассмотрены

Размер финансовой поддержки

15 689 налогоплательщиков

15 483,7 тыс. манатов

Число налогоплательщиков, которым выплачены средства

3 041 налогоплательщик

Сумма выплаченных средств

3 530,9 тыс. манатов
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