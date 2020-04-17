Таможенный комитет Азербайджана о транспортных средствах, зарегистрированных за рубежом

БАКУ/Trend/ - Решением Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана были временно ограничены поездки в другие страны, а также пересечение границ с соседними странами, сообщили об этом Trend в Государственном таможенном комитете.

По сообщению, в связи с пандемией COVID-19 с 5 апреля 2020 года по 20 апреля 2020 года на территорию Азербайджана приостановлен въезд иностранного наземного и воздушного транспорта, в том числе внутреннее авиасообщение.

"Учитывая вышесказанное и существующую пандемию, создающую форс-мажорную ситуацию и из-за невозможности содержания этих транспортных средств под таможенным контролем, необходимо приостановить управление легковыми транспортными средствами, находящимися на постоянной регистрации (учете) в иностранных государствах, срок временного ввоза которых истекает в период особого карантинного режима.

В то же время, после окончания карантинного режима легковые автомобили, находящиеся на постоянной регистрации в иностранных государствах и срок временного ввоза которых истек, должны покинуть территорию страны. В связи с этим будет предоставлена дополнительная информация о мерах, которые будут приняты с учетом карантинного режима", - отметили в Госкомитете.