В Азербайджане отменяется аренда ряда государственных земель

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане отменяется сдача в аренду ряда земельных участков, находящихся в государственной собственности, сообщает в пятницу Trend.

Вопрос об этом отражен в поправке, предлагаемой в закон «О земельной аренде», которая обсуждался на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента).

В соответствии с поправкой, земли, предоставляемые под ветеринарные услуги и фитоконтроль, исключаются из списка государственной собственности, сдаваемой в аренду.

После обсуждений предложение было вынесено на голосование и принято в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)