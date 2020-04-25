Одна из основных целей программы поддержки связана с защитой занятости населения - министр (версия 2)

Первая версия опубликована в 19:16.

БАКУ /Trend/ - Одна из основных целей программы поддержки связана именно с защитой занятости населения.

С первого дня предоставления финансовой поддержки, министерство экономики и соответствующие структуры работают в этом направлении и осуществляют необходимые меры по контролю за ситуацией.

Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров в Бакинском бизнес-центре сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, сообщает в субботу Trend.

По его словам, этот процесс будет продолжаться: "Уверен, что мы достигнем желаемого эффекта".

Комментируя вопрос о государственной поддержке печатных СМИ, начальник Главного управления налоговой политики и стратегических исследований Государственной налоговой службы Натиг Ширинов сказал, что полиграфия и сфера печати относятся к числу областей, пострадавших от пандемии.

"Для получения государственной помощи они должны обращаться посредством системы. Обращения будут рассмотрены в очень короткие сроки, и после анализа будет предоставлено финансирование", - отметил Джаббаров.