Обнародована сумма средств, выплаченных предпринимателям, пострадавшим от коронавируса
БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба при министерстве экономики обнародовала отчет по финансовой поддержке индивидуальных (микро) предпринимателей.
По данным Trend, на 24 апреля, 65 522 индивидуальных (микро) предпринимателей обратились за финансовой поддержкой, обращения 60 169 из них были рассмотрены.
Согласно данным, 55 022 налогоплательщикам выплачено 37,930 миллиона манатов.
Сумма финансовой поддержки, предоставляемой индивидуальным предпринимателям, чьи заявки были рассмотрены, составляет 40 620,5 тысяч манатов.
Всего на реализацию указанных мер выделено 80 миллионов манатов.
Лента новостей
Министерство образования Азербайджана внесло ясность в вопрос приема на работу учителей и их распределения
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ и всех мусульман мира по случаю начала месяца Рамазан (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев с чувством глубокой скорби воспринял известие о кончине Фейзавер Туран Алпсар
В Азербайджане выявлено 25 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 67 человек — Оперативный штаб
По инициативе Президента Ильхама Алиева будет проведен саммит Движения неприсоединения в формате Контактной группы
Она внесла вклад в развитие культурных связей между Турцией и Азербайджаном – памяти Фейзавяр Алпсар Туран
Азербайджан является активным участником и получателем дивидендов проекта МТК «Север-Юг» - российский эксперт
Афет Гасанова: Армянская сторона пытается уклониться от переговоров, прибегая ко всевозможным грязным уловкам
Трудные времена выявили лучшие черты народа и сорвали маски марионеток - "Политшоу представляет" - (Видеопроект)
Состоялось заседание комиссии по аграрному развитию при Конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана
Благодарственные письма: Господин Президент, в этом сложном испытании Вы еще раз доказали, что Азербайджан является могущественным государством
Минтруда Азербайджана приступило к созданию подсистемы "военно-врачебная экспертиза и медицинское освидетельствование"
Сотрудники Таможенного комитета оказали помощь еще ряду семей в двух районах Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
Эффективная политика Президента Ильхама Алиева по поддержке отечественного бизнеса - образец для всего мира