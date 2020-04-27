Курс доллара в Узбекистане снизился впервые с начала марта

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Узбекистана опубликовал новые курсы валют, которые будут действовать с 28 апреля, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на ЦБ Узбекистана.



Согласно данным регулятора, курс доллара США составил 10 130 сумов, понизившись на семь сумов.



При этом единая европейская валюта подешевела на 65 сумов - до 10 961 сума.



Российский рубль также подешевел на один сум и составил 136 сумов.



15 апреля Центральный банк обновил курсы валют второй раз за неделю, чего не было с августа 2019 года.

Нацвалюта тогда обвалилась, потеряв по отношению к доллару почти 430 сумов.

20 апреля председатель правления ЦБ Узбекистана Мамаризо Нурмуратов заявил, что дефицита наличной иностранной валюты в Узбекистане не будет, поскольку Центробанк заблаговременно получил от Федерального резервного банка Нью-Йорка 200 миллионов долларов. Сообщается, что регулятор на основе запросов банков намерен 5 мая закупить еще 400 миллионов долларов.

Напомним, что курсы установлены без обязательств ЦБ покупать или продавать валюту по данному курсу.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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