ЕС поддерживает заявку Узбекистана на членство в ВТО

БАКУ /Trend/ - 4 мая Верховный представитель ЕС, вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель провел телефонный разговор с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым, сообщает Trend во вторник со ссылкой на Национальное информационное агентство Узбекистана.



Стороны обсудили глобальные меры в ответ на пандемию коронавируса, а также поддержку ЕС Узбекистану в связи с этим, двустороннюю повестку ЕС-Узбекистан и другие вопросы регионального характера, связанные с ситуацией в Центральной Азии.



Жозеп Боррель рассказал о мерах, которые ЕС подготовил для Узбекистана и других стран Центральной Азии в целях содействия их усилиям по борьбе с пандемией и ее последствиями. В рамках глобальных ответных мер ЕС на вспышку коронавируса пакет поддержки в размере 36 миллионов евро поможет Узбекистану в удовлетворении срочных потребностей в секторе здравоохранения и в его краткосрочном и долгосрочном социально-экономическом восстановлении.

Боррель также поблагодарил министра иностранных дел за помощь правительства страны в содействии репатриации граждан ЕС из Узбекистана.



Стороны подтвердили свое стремление как можно скорее завершить переговоры по Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС).

СРПС заменит договор о партнерстве и сотрудничестве, который действует с 1999 года.

Боррель также отметил, что ЕС поддерживает заявку Узбекистана на членство во Всемирной торговой организации.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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