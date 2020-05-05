Обнародовано число иностранцев, получивших статус "Эксперта по азербайджанскому туризму"

БАКУ/Trend/ - Бюро по туризму Азербайджана запустило электронную тренинговую платформу - Azerbaijan 101: e-learning project powered by ATB.

Об этом сообщили во вторник Trend в Государственном агентстве по туризму.

По данным агентства, целью этой платформы является проведение тренингов для представителей международной туристической индустрии в связи с возможностями Азербайджана в данной сфере. Так, желающие участвовать в бесплатных тренингах (из любой страны мира, в том числе из Азербайджана) могут пройти регистрацию на портале elearning.tourismboard.az.

Тренинги состоят из пяти модулей и содержат в себе следующие темы: общая информация об Азербайджане, лечебный туризм, гастрономия, винные туры, богатое культурное наследие страны.

В то же время для местных пользователей функционируют два модуля – «Функции обновленного веб-сайта azerbaijan.travel» и «Пользование платформой Viator».

На портале уже зарегистрировались 235 человек, которые успешно прошли этап тестов и получили 427 сертификатов. Участники, успешно прошедшие сертификацию и получившие статус «Эксперта по азербайджанскому туризму» - в основном граждане США, Великобритании, Германии, Греции, Израиля, Пакистана, стран Ближнего Востока и других.

Помимо этого, на обновленном сайте Бюро по туризму Азербайджана на азербайджанском и русском языках создан регулярно обновляющийся новый раздел COVID-19 (Coronavirus) update. Здесь размещены даты ограничений, введенных в Азербайджане по путешествиям в связи с пандемией, а также важные рекомендации для посетителей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)