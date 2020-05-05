Зияд Самедзаде: Средства Фонда поддержки борьбы с коронавирусом будут серьезно контролироваться

БАКУ/Trend/ - Достижение успеха в борьбе с коронавирусной пандемией, охватившей весь мир, требует системных мер. Превентивные мероприятия, проведенные в Азербайджане, экономическая мощь страны, развитие здравоохранения являются причинами достижения положительного результата в борьбе с коронавирусом в стране.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине сказал член Совета общественного контроля Фонда поддержки борьбы с коронавирусом, депутат Милли Меджлиса (парламента) Зияд Самедзаде, сообщает во вторник Trend.

По его словам, создание этого Фонда нацелено на борьбу с пандемией: "Работа Фонда достаточно прозрачна. Над средствами, собранными Фондом, будет проводиться серьезный контроль. В данный момент у государства одна цель - выйти из борьбы с пандемией с наименьшими потерями".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)