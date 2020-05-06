В Азербайджане изменены правила по сельскохозяйственным землям

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в «Правила распределения земель по категориям и перевода их из одной категории в другую».

Как сообщает Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно изменениям, в случае, если решение о распределении земель по категориям и переводе их из одной категории в другую связано с земельными участками сельскохозяйственного назначения, то соответствующая информация по этому поводу будет включена в информационную систему "Электронное правительство" в соответствие с «Положением об информационной системе «Электронное сельское хозяйство»», утвержденным Указом Президента Азербайджанской Республики № 897 от 23 декабря 2019 года.

Отметим, что ранее в случае, если решение о распределении земель по категориям и переводе их из одной категории в другую было связано с земельными участками сельскохозяйственного назначения, предоставление соответствующей информации министерству сельского хозяйства для включения в информационную систему "Электронное сельское хозяйство" обеспечивалось Государственным комитетом по вопросам имущества.