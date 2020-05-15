До конца года в Азербайджане завершится бурение 443 субартезианских скважин

БАКУ /Trend/ - До конца 2020 года полностью завершится бурение 443 субартезианских скважин, сказал в пятницу Trend представитель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Дильгам Шарифов.

"По поручению и указанию главы государства для улучшения обеспечения посевных площадей, приусадебных участков в городах и районах республики оросительной водой и удовлетворения потребностей населения в питьевой воде планируется бурение 443 субартезианских скважин. Также предусматривается проведение береговых укрепительных работ для защиты населенных пунктов, посевных площадей и инфраструктурных объектов от последствий селей и наводнений", - сказал он.

По словам Шарифова, 45 скважин уже пробурено и введено в эксплуатацию. Бурение 204 скважин ведется в хлопководческих районах, уточнил он.

Он также добавил, что в текущем году за счет средств, выделенных на эксплуатационные меры, от ила планируется очистить 18 тысяч километров оросительных каналов, 3500 километров коллекторно-дренажных систем, осуществить ремонт 6500 единиц гидротехнических сооружений, 6000 субартезианских скважин и 320 насосных станций. В руслах рек будут проведены очистные работы в объеме 21 миллиона кубометров, а также предусмотрены работы по обеспечению полива сельскохозяйственных растений на территории 1 млн 400 тыс гектаров.

Шарифов напомнил, что в мире происходят климатические изменения, уменьшается количество снежных дней, продолжают таять ледники, удлиняется засушливый период: "В Азербайджане тоже становится больше жарких и меньше морозных дней, в горах тает снежный покров, который питает реки. С учетом этого все более актуализируется вопрос бережного отношения к воде».

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)