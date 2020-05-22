В течение карантинного периода СК PAŞA Sığorta полностью поддерживала своих клиентов

БАКУ/Trend - В период режима карантина, вызванного распространением вируса COVID-19 по всему миру, страховая компания PAŞA Sığorta, как и другие ведущие крупные компании в нашей стране, всегда была рядом со своими клиентами. Компания продолжает предоставлять своим клиентам дополнительные преимущества, связанные с продуктами авто и медицинского страхования, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, для предоставления необходимой медицинской помощи в период карантина, компания предложила всем корпоративным клиентам, застрахованным в рамках добровольного медицинского страхования, совершенно бесплатную "Услугу телемедицины". Благодаря этой услуге, каждый застрахованный по добровольному медицинскому страхованию в компании PAŞA Sığorta, может воспользоваться консультацией профессионального семейного врача и педиатра по различным вопросам, связанных со здоровьем. Консультации предоставляются ежедневно, с 08:00 до 22:00 (кроме воскресенья) и с 10:00 до 16:00 в праздничные дни, вплоть до 31 мая, по номеру (+99 412) 404 98 50.



В то же время, принимая во внимание рост психологического напряжения и стрессов у населения в период карантина, страховая компания PAŞA Sığorta предложила абсолютно бесплатную услугу «Консультация психолога» каждому клиенту, застрахованному в рамках добровольного медицинского страхования. Благодаря этой услуге каждый застрахованный имеет возможность анонимно получать психологическую помощь, позвонив по номеру (+99412) 404 98 58, с понедельника по пятницу с 12:00 до 16:00. Следует отметить, что указанные услуги предоставляются компанией Sphera Healthcare AZ, партнером PAŞA Sığorta.

Помимо этого, клиенты PAŞA Sığorta, застрахованные в рамках ДМС, могут воспользоваться услугой бесплатной доставки, заказав лекарства или медицинские принадлежности в аптечной сети Dr. Pharmacy без минимального ограничения на сумму заказа. Доставка заказов по любому адресу в пределах Баку также совершенно бесплатна для клиентов компании, застрахованным по другим видам страхования (ОСАГО, каско, имущество и т.д.), если сумма заказа на лекарства или медицинские принадлежности превышает 10 манатов. Услуга предоставляется аптечной сетью Dr.Aptek.

Кроме того, PAŞA Sığorta в настоящее время проводит кампанию в рамках комплексного страхования автотранспортных средств (каско). Согласно условиям кампании, клиенты, которые осуществят добровольное страхование автомобиля (каско) в PAŞA Sığorta до 31 мая, получат полную годовую страховку на автомобиль, заплатив страховую премию за 10 месяцев. Таким образом, часть страховой премии за два месяца компания PAŞA Sığorta дарит своим клиентам.

Также, PAŞA Sığorta проводит новую кампанию в рамках комплексного страхования автотранспортных средств (каско), предназначенную для медицинских работников. В рамках данной кампании, медицинские работники, приобретающие пакет каско страхования в PAŞA Sığorta, получат скидку в размере 50% от рассчитанной страховой премии. Сотрудники здравоохранения, желающие воспользоваться преимуществами кампании, смогут воспользоваться скидкой, представив любые документы, подтверждающие их профессиональную принадлежность на момент подачи заявки.

В соответствии со стратегическим планом мероприятий в рамках корпоративной социальной ответственности, компания PAŞA Sığorta перечислила 100 тысяч манатов в Фонд поддержки по борьбе с Coronavirus (COVID-19), тем самым внеся свой вклад в сдерживание глобальной угрозы распространения пандемии.

Компания всегда поддерживала своих корпоративных клиентов в течение карантинного периода. Для эффективного и продуктивного времяпрепровождения сотрудников всех компаний, являющихся клиентами PAŞA Sığorta, были организованы вебинары. Спикерами вебинаров были генеральный директор Microsoft Azerbaijan Гачай Мирзаев и известный историк Фуад Ахундов, которые провели интересные вебинары на тему «100 лет развития культуры и творчества Баку».

Что касается процесса урегулирования страховых претензий, то для обеспечения безопасности клиентов и ускорения процесса, было принято решение не осуществлять выезд аварийных комиссаров на место происшествия по страховым претензиям с убытками до 500 манатов.

Системы и процедуры, существующие в настоящее время в страховой компании PAŞA Sığorta, позволяют предоставлять высококачественные и гибкие услуги клиентам даже вне офиса, на удаленной основе. Обращения клиентов могут быть направлены на адреса электронной почты и телефоны многоканальной горячей линии *7000. Кроме того, клиенты могут связаться с компанией на официальном сайте - www.pasha-insurance.az, посредством соответствующих каналов через онлайн-чат и chat BOT. Наряду с этим, можно поддерживать связь с компанией и в социальных сетях, через официальные страницы в Facebook и Instagram.

По сообщению компании, в ближайшее время клиентов PAŞA Sığorta ожидают новые продукты и кампании, страховщик продолжит предлагать новые преимущества для полной поддержки своих клиентов в течение периода карантина.

ОАО "PAŞA Sığorta" является признанным лидером на рынке non-life страхования в Азербайджане. Уставной капитал компании 50 миллионов манатов. Она оказывает страховые услуги по 36 добровольным и обязательным видам страхования 300 000 корпоративным и индивидуальным клиентам.

По результатам деятельности в 2019 году компания осуществила сбор страховых премий на сумму 150,177 миллиона манатов и выплату страховых возмещений в размере 52,798 миллиона манатов, заняв второе место в рэнкинге отечественных страховщиков.

На сегодняшний день в Азербайджане действуют 21 страховые и одна перестраховочная компания.

Автор: Юсиф Агаев.