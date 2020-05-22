В течение карантинного периода СК PAŞA Sığorta полностью поддерживала своих клиентов

Экономика 22 мая 2020 18:09 (UTC+04:00)
В течение карантинного периода СК PAŞA Sığorta полностью поддерживала своих клиентов

БАКУ/Trend - В период режима карантина, вызванного распространением вируса COVID-19 по всему миру, страховая компания PAŞA Sığorta, как и другие ведущие крупные компании в нашей стране, всегда была рядом со своими клиентами. Компания продолжает предоставлять своим клиентам дополнительные преимущества, связанные с продуктами авто и медицинского страхования, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу компании.

Так, для предоставления необходимой медицинской помощи в период карантина, компания предложила всем корпоративным клиентам, застрахованным в рамках добровольного медицинского страхования, совершенно бесплатную "Услугу телемедицины". Благодаря этой услуге, каждый застрахованный по добровольному медицинскому страхованию в компании PAŞA Sığorta, может воспользоваться консультацией профессионального семейного врача и педиатра по различным вопросам, связанных со здоровьем. Консультации предоставляются ежедневно, с 08:00 до 22:00 (кроме воскресенья) и с 10:00 до 16:00 в праздничные дни, вплоть до 31 мая, по номеру (+99 412) 404 98 50.

В то же время, принимая во внимание рост психологического напряжения и стрессов у населения в период карантина, страховая компания PAŞA Sığorta предложила абсолютно бесплатную услугу «Консультация психолога» каждому клиенту, застрахованному в рамках добровольного медицинского страхования. Благодаря этой услуге каждый застрахованный имеет возможность анонимно получать психологическую помощь, позвонив по номеру (+99412) 404 98 58, с понедельника по пятницу с 12:00 до 16:00. Следует отметить, что указанные услуги предоставляются компанией Sphera Healthcare AZ, партнером PAŞA Sığorta.

Помимо этого, клиенты PAŞA Sığorta, застрахованные в рамках ДМС, могут воспользоваться услугой бесплатной доставки, заказав лекарства или медицинские принадлежности в аптечной сети Dr. Pharmacy без минимального ограничения на сумму заказа. Доставка заказов по любому адресу в пределах Баку также совершенно бесплатна для клиентов компании, застрахованным по другим видам страхования (ОСАГО, каско, имущество и т.д.), если сумма заказа на лекарства или медицинские принадлежности превышает 10 манатов. Услуга предоставляется аптечной сетью Dr.Aptek.

Кроме того, PAŞA Sığorta в настоящее время проводит кампанию в рамках комплексного страхования автотранспортных средств (каско). Согласно условиям кампании, клиенты, которые осуществят добровольное страхование автомобиля (каско) в PAŞA Sığorta до 31 мая, получат полную годовую страховку на автомобиль, заплатив страховую премию за 10 месяцев. Таким образом, часть страховой премии за два месяца компания PAŞA Sığorta дарит своим клиентам.

Также, PAŞA Sığorta проводит новую кампанию в рамках комплексного страхования автотранспортных средств (каско), предназначенную для медицинских работников. В рамках данной кампании, медицинские работники, приобретающие пакет каско страхования в PAŞA Sığorta, получат скидку в размере 50% от рассчитанной страховой премии. Сотрудники здравоохранения, желающие воспользоваться преимуществами кампании, смогут воспользоваться скидкой, представив любые документы, подтверждающие их профессиональную принадлежность на момент подачи заявки.

В соответствии со стратегическим планом мероприятий в рамках корпоративной социальной ответственности, компания PAŞA Sığorta перечислила 100 тысяч манатов в Фонд поддержки по борьбе с Coronavirus (COVID-19), тем самым внеся свой вклад в сдерживание глобальной угрозы распространения пандемии.

Компания всегда поддерживала своих корпоративных клиентов в течение карантинного периода. Для эффективного и продуктивного времяпрепровождения сотрудников всех компаний, являющихся клиентами PAŞA Sığorta, были организованы вебинары. Спикерами вебинаров были генеральный директор Microsoft Azerbaijan Гачай Мирзаев и известный историк Фуад Ахундов, которые провели интересные вебинары на тему «100 лет развития культуры и творчества Баку».

Что касается процесса урегулирования страховых претензий, то для обеспечения безопасности клиентов и ускорения процесса, было принято решение не осуществлять выезд аварийных комиссаров на место происшествия по страховым претензиям с убытками до 500 манатов.

Системы и процедуры, существующие в настоящее время в страховой компании PAŞA Sığorta, позволяют предоставлять высококачественные и гибкие услуги клиентам даже вне офиса, на удаленной основе. Обращения клиентов могут быть направлены на адреса электронной почты и телефоны многоканальной горячей линии *7000. Кроме того, клиенты могут связаться с компанией на официальном сайте - www.pasha-insurance.az, посредством соответствующих каналов через онлайн-чат и chat BOT. Наряду с этим, можно поддерживать связь с компанией и в социальных сетях, через официальные страницы в Facebook и Instagram.

По сообщению компании, в ближайшее время клиентов PAŞA Sığorta ожидают новые продукты и кампании, страховщик продолжит предлагать новые преимущества для полной поддержки своих клиентов в течение периода карантина.

ОАО "PAŞA Sığorta" является признанным лидером на рынке non-life страхования в Азербайджане. Уставной капитал компании 50 миллионов манатов. Она оказывает страховые услуги по 36 добровольным и обязательным видам страхования 300 000 корпоративным и индивидуальным клиентам.

По результатам деятельности в 2019 году компания осуществила сбор страховых премий на сумму 150,177 миллиона манатов и выплату страховых возмещений в размере 52,798 миллиона манатов, заняв второе место в рэнкинге отечественных страховщиков.

На сегодняшний день в Азербайджане действуют 21 страховые и одна перестраховочная компания.

Автор: Юсиф Агаев.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Туркменистан, Узбекистан и Иран рассмотрели взаимодействие в области грузоперевозок
Туркменистан, Узбекистан и Иран рассмотрели взаимодействие в области грузоперевозок
В январе-апреле Иран резко сократил импорт кожаных изделий из Турции
В январе-апреле Иран резко сократил импорт кожаных изделий из Турции
Джаск станет вторым по величине терминалом Ирана по экспорту нефти
Джаск станет вторым по величине терминалом Ирана по экспорту нефти
Loading Bars
Лента новостей
Вопрос открытия крупных торговых центров остается актуальным - TƏBİB Общество 18:11
Предатели - наши учителя Социум 18:11
Крайне не рекомендуется организация праздничных застолий - Рамин Байрамлы Общество 18:10
В течение карантинного периода СК PAŞA Sığorta полностью поддерживала своих клиентов Экономика 18:09
Азербайджанская строительная компания о ходе работ в многоэтажном здании в Баку Строительство 18:04
Рамин Байрамлы: Большинство тяжелых случаев и летальных исходов от коронавируса связаны с самолечением Общество 18:02
Очередной вклад в развитие образования: Азербайджанская Образовательная сеть предоставила учителям виртуальной школы мобильный интернет Экономика 18:01
TƏBİB: Возобновление полетов и открытие границ в ближайшее время не ожидается Общество 18:00
В Азербайджане будут проведены серологические исследования Общество 17:55
Airbus оказывает помощь в расследовании крушения A320 в пакистанском Карачи Другие страны 17:55
МИД: РФ сделает все, чтобы после октября ограничений на поставки оружия для Ирана не было Россия 17:52
Рамин Байрамлы: Среди скончавшихся от вируса выросло число лиц в возрасте 40-49 лет Общество 17:52
Проведение массовых мероприятий нецелесообразно и в будущем месяце -TƏBİB Общество 17:48
Свыше 90% инвестиций США в Азербайджан приходится на нефтегазовую отрасль Энергетика 17:47
Сложившаяся ситуация — не повод ужесточать режим карантина - Оперативный штаб Общество 17:42
Иран поблагодарил Азербайджан за оказанную гуманитарную помощь в борьбе с пандемией Политика 17:41
Рамин Байрамлы: Пик инфицирования коронавирусом в Азербайджане пришелся на прошлую неделю Общество 17:38
Рамин Байрамлы: Среди медработников страны зафиксирован 681 факт инфицирования коронавирусом Общество 17:36
Четыре представителя науки Азербайджана удостоены Государственной премии - Распоряжение Политика 17:30
Строительная компания «Invest Proje» о реализации жилого проекта в Баку Строительство 17:28
Турал Гянджалиев: Организация нелегитимной «инаугурации» в Шуше нацелена на срыв мирных переговоров Политика 17:26
В металлургической промышленности Азербайджана зафиксирован рост Бизнес 17:12
Фонд агрострахования Азербайджана о долевом участии в уставном капитале управляющей компании Финансы 17:07
В Азербайджане выявлено 106 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 59, скончались 2 человека – Оперативный штаб Общество 17:06
В Азербайджане многократно выросло производство строительного гипса Бизнес 17:01
Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана провел брифинг Общество 17:00
Производство древесины в Азербайджане выросло в полтора раза Бизнес 16:58
Агентство пищевой безопасности провело мониторинги в маркетах Баку (ФОТО) Общество 16:53
Всемирная федерация туристических городов и Туркменистан обговорили развитие туризма в стране Финансы 16:50
Обнародован порядок возвращения вкладов клиентам ликвидированных банков Азербайджана Финансы 16:48
Волонтеры Агентства по развитию МСБ Азербайджана раздали предпринимателям и гражданам маски и перчатки (ФОТО) Общество 16:45
Чингиз Абдуллаев: Пишут кровью своего сердца, а не чернилами. И не бронзовой рукой, а всегда живой Культура 16:41
Азербайджанские эксперты о путях развития электронной коммерции в стране ИКТ 16:37
В Баку идет подготовка к праздничным ярмаркам (ФОТО) Общество 16:36
Разбившийся в Пакистане Airbus A320 был произведен 15 лет назад Другие страны 16:30
Современный Азербайджан — признанный лидер региона – депутат Госдумы РФ Политика 16:28
В Азербайджане определился победитель виртуального сезона КВН – избранные кадры (ВИДЕО) Интересное 16:26
Мазахир Эфендиев: Созданы все условия для международной интеграции волонтерского движения Азербайджана Политика 16:22
Азербайджанская компания о снижении спроса на услуги в строительном секторе Бизнес 16:15
Севиль Микаилова: Все страны заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном (ВИДЕО) Политика 16:11
Доллар вновь дорожает в обменниках Казахстана Казахстан 16:05
Си Цзиньпин поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 16:05
Президент Ильхам Алиев подписал Указ о создании и организации деятельности Алятской свободной экономической зоны Политика 15:50
НБКО Азербайджана о предоставлении льготных периодов для погашения задолженностей Финансы 15:45
Второй тур муниципальных выборов пройдет во Франции 28 июня Европа 15:29
Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана удостоены почетного звания Политика 15:26
Для участия в экзамене по азербайджанскому языку регистрацию прошли свыше 235 абитуриентов Общество 15:26
ГК Türkmenhimiýa обсудил совместные химические проекты с японской корпорацией Sojitz Бизнес 15:22
ВОЗ получила чуть меньше половины средств, необходимых для борьбы с COVID-19 Европа 15:20
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в сфере охраны окружающей среды Политика 15:15
Владимир Путин поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 15:11
Валех Алескеров назначен председателем правления уполномоченной структуры Алятской свободной экономической зоны - Указ Политика 15:10
Азербайджанская «Fenstar» отмечает значительное снижение спроса на продукцию компании Бизнес 15:09
Азербайджанцы в США столкнулись со страхом и ужасом. Странный эксперимент! (ВИДЕО) Интервью 15:09
Всемирный банк утвердил выделение Беларуси 90 млн евро для борьбы с COVID-19 Европа 15:06
Пашинян дорого заплатит за "шоу" в Шуше Политика 14:51
Погода в Азербайджане ухудшится Общество 14:49
Глава Сербии поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 14:45
В Грузию нельзя будет въехать без "паспорта COVİD" Грузия 14:36
В Туркменистане проводятся реформы в агропромышленном комплексе Бизнес 14:25
Французское агентство развития поддерживает энергетические реформы в Грузии Энергетика 14:23
По инициативе компании Signify состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и руководителями компании (ФОТО) Политика 14:21
В Пакистане разбился пассажирский самолет Другие страны 14:18
Украина поблагодарила Азербайджан за поддержку в борьбе с COVID-19 Политика 14:17
Bakcell предлагает 50 Гб интернета в самой быстрой мобильной сети Азербайджана всего за 30 манатов (ФОТО) Экономика 14:16
В Азербайджане утвержден временный порядок внутришкольного оценивания учащихся Общество 14:13
"Пираты Карибского моря" кавер-версия от азербайджанцев (ВИДЕО) Культура 14:07
Услуга ASAN İmza для граждан Азербайджана станет бесплатной (ФОТО) ИКТ 14:06
Завтра в Баку сильный ветер и до 27 градусов тепла Общество 13:56
Число новых случаев заражения коронавирусом в Иране пятый день подряд превышает 2 тыс. Общество 13:55
Началось заполнение газом албанского участка TAP Энергетика 13:54
Вюсал Гасымлы представит Азербайджан в Бангкоке в рамках заседания UNESCAP Бизнес 13:49
Глава Sony заявил, что PS5 будет в 100 раз быстрее PS4 Другие страны 13:45
Главы МИД Азербайджана и Лаоса обменялись поздравительными письмами Политика 13:35
Продажи Burberry упали на 27% с начала года Европа 13:28
В Оксфорде стартовал второй этап клинических испытаний вакцины от коронавируса Европа 13:26
К рассмотрению на пленарном заседании парламента Азербайджана рекомендованы еще три законопроекта Экономика 13:25
Доходы операторов мобильной связи в Азербайджане возросли ИКТ 13:15
Как отмечать праздник Рамазан и определять размер фитры – ответы на вопросы Интервью 13:14
Завершена разработка проекта нового автомобильного тоннеля на трассе Баку-Сумгайыт Транспорт 13:00
Научная статья азербайджанских ученых опубликована в книге, подготовленной авторитетным международным издательством Общество 12:59
Азербайджан показал себя независимым, но и одновременно надежным и последовательным международным партнером - российский эксперт Политика 12:55
Harley-Davidson возобновит выпуск мотоциклов после двух месяцев простоя США 12:52
Туркменистан и РФ высказались за интенсификацию торгово-экономического взаимодействия в Центральной Азии Туркменистан 12:46
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 12:45
Минобразования Азербайджана: Домашние задания на каникулы и организация летней школы не предусматриваются Общество 12:42
Глава Бюро обязательного страхования Азербайджана о приоритетах деятельности на страховом рынке страны (Интервью) Экономика 12:42
Фонд аграрного страхования Азербайджана разработал требования к учредителям управляющей компании Финансы 12:41
Власти Британии обяжут прибывших из-за рубежа самоизолироваться на две недели Европа 12:39
Цукерберг уверен, что 50% сотрудников Facebook будут работать из дома к 2030 году США 12:38
Турция поставила в Узбекистан 50 аппаратов ИВЛ Узбекистан 12:33
В апреле турпоток из Франции в Турцию резко снизился Турция 12:32
В Азербайджане большинство абитуриентов выбрали I группу специальностей Общество 12:32
Вулкан Этна выбросил пепел на высоту 4,5 км Европа 12:20
Президент Ильхам Алиев освободил от должности главу ИВ Гекгельского района Политика 12:20
Производство нефтепродуктов в Азербайджане многократно увеличилось Энергетика 12:12
В апреле турпоток из Азербайджана в Турцию снизился до рекордного минимума Турция 12:11
Азербайджан наращивает производство компьютеров ИКТ 12:04
Туркменистан, Узбекистан и Иран рассмотрели взаимодействие в области грузоперевозок Транспорт 12:01
Минэнерго Турции запретило строительной компании участвовать в тендерах BOTAŞ Турция 11:56
Все новости