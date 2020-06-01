Агентство пищевой безопасности Азербайджана стало выдавать электронные сертификаты

БАКУ/Trend/ - С сегодняшнего дня автоматизированная информационная система пищевой безопасности будет выдавать в электронном формате сертификат продовольственной безопасности на импортируемые продукты питания, упаковочные материалы и продукцию, контактирующую с пищей, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство.

В связи с этим Агентство уже провело видеотренинги с большинством субъектов предпринимательства. Также тем из них, кто не участвовал в видеотренингах, видеозапись будет отправлена в электронной форме.

Отметим, что субъекты предпринимательства смогут обращаться в Агентство посредством автоматизированной информационной системы пищевой безопасности и получить через «личный кабинет» электронный сертификат продовольственной безопасности.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)