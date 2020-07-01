В Азербайджане соцвыплаты выдаются через все банкоматы и POS-терминалы без взимания процентов

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня граждане могут получать трудовые пенсии, социальные пособия, стипендии и компенсационные выплаты, а также адресную государственную социальную помощь посредством банкоматов любого банка, а также банкоматов или POS-терминалов ООО «Азерпочт» без взимания процентов, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Этот шаг предпринят для недопущения большого скопления граждан перед банкоматами во время особого карантинного режима в период пандемии COVID-19.

В случае возникновения вопросов в этой сфере граждане могут связаться с колл-центром «142» минтруда и социальной защиты населения, а по вопросам, относящимся к компетенции Центрального банка - обратиться на горячую линию "966".

(Текст: Кямаля Сеидова)