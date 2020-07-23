В Азербайджане снизилась потребность в мясных продуктах

БАКУ /Trend/ - В результате пандемии коронавируса в Азербайджане пострадал бизнес фермеров, поставляющих мясо.

Об этом в четверг сказал Trend заместитель председателя Ассоциации производителей мяса и мясных продуктов Вугар Ханбейли.

Он напомнил, что потребность в мясе снизилась, поскольку в нынешних условиях рестораны и кафе закрыты.

"Основными заказчиками мясных продуктов были именно вышеуказанные заведения. Приостановление их деятельности ослабило нашу сферу. Продажи мяса и мясных продуктов сократилась порядка на 25-30 процентов", - сказал Ханбейли.

По его словам, в данной связи с производителями указанной сферы проведены обсуждения, продолжается поиск путей преодоления пандемии с минимальными убытками.

"По данному вопросу проведены онлайн обсуждения, процесс продолжается. Такие обсуждения проводятся каждый месяц. В настоящее время мясоперерабатывающие предприятия работают с супермаркетами, поставляют свою продукцию пунктам продажи продуктов питания", - добавил Вугар Ханбейли.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)