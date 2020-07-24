В Азербайджане созданы три новые бизнес-ассоциации

БАКУ/Trend/ - По инициативе и при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при министерстве экономики созданы ОО “Ассоциация производителей песка, гравия и камня”, ОО “Ассоциация ювелиров Азербайджана” и ОО “Торговые сети”.

Как сообщает Trend, со ссылкой на агентство, все три бизнес-ассоциации уже зарегистрированы и начали свою деятельность.

Согласно данным, новые ассоциации созданы с целью поддержки развития соответствующих сфер, продвижения и реализации инициатив в этих секторах, координации предпринимателей, особенно субъектов малого и среднего бизнеса, расширения сотрудничества между ними.

Напомним, что Агентство по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана (МСБ) было создано Указом Президента Азербайджана от 28 декабря 2017 года. Устав и структура Агентства были утверждены Указом Президента от 26 июня 2018 года.

Агентство является публичным юридическим лицом, которое поддерживает развитие малого и среднего бизнеса в стране, предоставляет ряд услуг МСБ, координирует и регулирует услуги государственных органов в этой области и действует при министерстве экономики.