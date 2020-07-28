В Азербайджане увеличилось число пчелиных семей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане число пчелиных семей увеличилось до 500 тысяч.

Об этом во вторник сказал Trend председатель Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасратов.

По его словам, в последние годы в стране стремительно развивается пчеловодство: "За последние два года число пчелиных семей выросло с 270 до 500 тысяч. Это очень хорошая тенденция, потому что речь идет не только о росте производства. Чем больше будет пчелиных семей, тем положительнее будет их влияние на экологию. Чем эффективнее происходит процесс опыления, тем больше цветут и плодоносят деревья. Развитие пчеловодства полезно для многих сфер".

По словам председателя Ассоциации, в этом году ожидается больше меда, чем в прошлом году: "В прошлом году в Азербайджане было произведено около шести тысяч тонн меда.

Хасратов также добавил, что возникли поблемы в связи с экспортом в некоторые страны: "Так, Азербайджан, хоть и немного, экспортировал в Японию около шести-восьми тонн меда, и планировалось довести эту цифру до 100 тонн. Но, к сожалению, в связи с некоторыми трудностями с документацией экспорт пока приостановлен".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )