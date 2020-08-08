Правительство Азербайджана принимает меры по оживлению бизнеса - замминистра экономики

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана принимает соответствующие меры по оживлению бизнес-деятельности.

Как сообщает Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал замминистра экономики Азербайджана Ровшан Наджаф.

По его словам, в стране вводятся некоторые послабления, ведутся обсуждения в данном направлении и по другим сферам экономической деятельности.

"Пандемия не закончилась, представители бизнес-сообщества должны адаптироваться к новым требованиям. Параллельно с послаблениями следует соблюдать и правила карантина. Те, кто адаптируются к этим правилам смогут развиваться. Если нынешние правила будут соблюдаться, то правительство рассмотрит последующие послабления. Основной вопрос здесь заключается в защите здоровья граждан", - подчеркнул Ровшан Наджаф.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)