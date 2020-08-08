Если человек не снимает с банковской карты сумму соцпомощи, значит он в ней не нуждается - Шахмар Мовсумов

БАКУ /Trend/ - С некоторых банковских карт, которые ранее были выданы для получения соцвыплаты в размере 190 манатов, а позднее заблокированы, не был снят ни один манат.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов, сообщает в субботу Trend

"Мы приняли решение оказать поддержку, помощь самым малообеспеченным людям. Было принято решение о выплате этих средств 600 тысячам человек. С некоторых карт, на которые были перечислены 190 манатов, не было снято ни одного маната. Это значит, что данный конкретный гражданин не нуждается в этих деньгах. Если человек в течение месяца не забирает эти 190 манатов, значит он в них не нуждается", - сказал Мовсумов.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)