О правилах работы заведений общепита в Азербайджане в период пандемии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Учитывая прямое влияние массового скопления людей в условиях пандемии на интенсивность распространения заболевания, на предприятиях общественного питания необходимо соблюдать ряд правил.

Как сообщили во вторник Trend в Агентстве пищевой безопасности (АПБ), каждый человек, прибывая в заведения общественного питания, должен соблюдать требования в связи с пандемией, в то же время принимать участие в обеспечении общественного контроля за соблюдением этих правил в заведении.

Прием посетителей в заведениях общественного питания должен быть сокращен вдвое от обычного.

В то же время расстояние между посетителями при приеме пищи за одним столом не должно быть менее одного метра, а между столами - не менее двух метров.

В таких местах необходимо регулярно осуществлять дезинфекцию, на каждом столике должна быть емкость с дезинфицирующим средством. В залах приема пищи, в других комнатах и открытых участках пользование вентиляторами запрещается, работы по дезинфекции в рабочее время проводятся в часто используемых местах (входы, касса и другие), а по завершение рабочего дня на всей территории заведения.

Заведения должно быть обеспечено чистящими средствами, дезинфицирующими веществами, проточной холодной и горячей водой. Содержание в чистоте санитарно-бытовых помещений (санузел, душевая, раздевалка) является обязательным условием.

Персонал также должен соблюдать правила личной гигиены, комплект чистой униформы на смену. С учетом многочисленных контактов в течение дня работники, в частности, должны быть обеспечены защитными средствами и дезинфектантами.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)