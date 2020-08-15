БАКУ /Trend/ - В Азербайджане утвержден Порядок оформления ипотечной бумаги, закрепляющей ипотечное право на недвижимость.

Как сообщает Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, Центробанк должен в шестимесячный срок представить министерству экономики документы о находящихся в обороте ипотечных бумагах, закрепляющих ипотечное право на недвижимость, и электронные сведения, а также проинформировать об этом Кабинет министров.

Министерство экономики обеспечит введение в электронную систему по ипотечным бумагам информации о находящихся в обороте ипотечных бумагах, закрепляющих ипотечное право на недвижимость, а также внесении поправок в эти ипотечные бумаги и их аннулировании.

Постановление вступает в силу с даты начала деятельности соответствующей электронной системы.