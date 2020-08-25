В Агджабеди обработали ядохимикатами кукурузные поля посредством дронов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В селе Гаджилар Агджабединского района кукурузные поля опрысканы специальными препаратами с использованием дронов.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве сельского хозяйства, за процессом также наблюдал министр Инам Керимов. Перед мероприятием министр обменялся мнениями с фермерами по вопросам организации повторного посева кукурузы, повышения урожайности, а также оценил их предложения.

Затем начался процесс обработки поля специально обученными операторами Аграрного центра науки и инноваций. Поле было обработано смесью химикатов, применяемых в борьбе с вредителями.

Директор Аграрного центра науки и инноваций Имран Джумшудов отметил, что в Азербайджане расширяется применение инноваций в аграрном секторе.

"Мы впервые в Азербайджане проводим опрыскивание с воздуха кукурузных полей против зеленых червей. Высокий рост кукурузы в текущем вегетационном периоде не позволяет осуществить процесс опрыскивания какими-либо другими методами или агрегатами. В мировой практике в таких случаях опрыскивание проводится дронами. В будущем использование фермерами современных инноваций и технологий в хозяйствах будет расширено", - подчеркнул Джумшудов.

В рамках поездки в Агджабединский район министр Инам Керимов также побывал в Карабахском конном комплексе, заводе по переработке семян зерновых, ознакомился с хлопковыми полями фермеров в селах района. Фермеры отметили, что благодаря усилению государственной поддержки интерес к выращиванию хлопка увеличился. Было подчеркнуто, что новый механизм субсидирования стимулирует урожайность. По этой причине в этом году в Агджабединском районе, как и в других регионах страны, ожидается богатый урожай. Министр выслушал предложения фермеров по развитию хлопководства и дал им свои рекомендации.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)