Состоялась встреча министра экономики Азербайджана с молодежью

Экономика 2 сентября 2020 19:20 (UTC+04:00)
Состоялась встреча министра экономики Азербайджана с молодежью

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в формате видеоконференции встретился в участниками программы молодых лидеров "Изучаем политическую школу Гейдара Алиева".

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе министерства, открыв мероприятие вступительной речью замминистра молодежи и спорта Интигам Бабаев сообщил, что программа молодых лидеров "Изучаем политическую школу Гейдара Алиева", реализуется министерством молодежи и спорта и Центром Гейдара Алиева с 2019 года, и в 2020 году для участия в программе обратились свыше 350 молодых людей из 40 районов и городов республики.

Заместитель министра отметил, что целью проведения встреч с руководящими лицами является формирование мировоззрения молодых людей, более подробное информирование молодежи о государственной политике и видении будущего в различных сферах.

В ходе встречи министр экономики подчеркнул важность изучения наследия Гейдара Алиева, сыгравшего беспрецедентную роль в истории развития Азербайджана, рассказал о масштабной работе, проведенной Общенациональным лидером в направлении развития экономики Азербайджана и его интеграции в мировую экономику, привлечения в страну инвестиций, восстановления экономической активности и повышения уровня жизни. Отметив, что стратегия Гейдара Алиева по социально-экономическому развитию Азербайджана рассчитана на долгосрочный период, Микаил Джаббаров довел до сведения участников встречи, что по инициативе Общенационального лидера в Азербайджане были созданы новые производственные участки, достигнуто строительства ряда крупных промышленных предприятий именно в Азербайджане, "Контракт века" укрепил позиции Азербайджана в регионе и мире, были созданы условия для развития экономики по всем областям. Было отмечено, что реформы, осуществленные Гейдаром Алиевым с учетом новых вызовов времени, обеспечили развитие предпринимательства, формирование либеральной экономики, деловой и инвестиционной среды. Он добавил, что Азербайджан еще больше укрепил свои позиции на международной арене, был заложен прочный фундамент для будущего прогресса нашей страны. В результате успешного продолжения Президентом Ильхамом Алиевым стратегии всестороннего развития Азербайджана наша страна превратилась в лидера региона с экономической точки зрения, одного из основных транспортно-логистических центров Европы и Азии.

Министр подчеркнул, что роль молодежи в социально-экономическом развитии нашей страны и дальнейшем укреплении ее позиций на международной арене всегда ценится высоко. В результате успешной молодежной политики, направленной на превращение "черного золота" в являющийся ведущей силой в развитии ненефтяного сектора человеческий капитал, азербайджанская молодежь вышла на качественно новый этап развития. Сегодня цифровизация и формирование нового поколения, конкурентоспособного молодого кадрового потенциала является одним из основных вызовов для развития экономики Азербайджана. Подчеркнув важность повышения экономической активности молодежи и развития предпринимательства, министр экономики отметил, что в будущем талантливые предприниматели и управленцы станут ведущей силой страны, рассказал о мерах поддержки, программах, реализуемых государством. Было отмечено, что и уникальный проект "Восхождение", реализуемый для управленцев нового поколения, открывает новые возможности для молодых людей, верящих в свой потенциал.

Микаил Джаббаров, подчеркнув, что в последние годы возросла общественная активность азербайджанской молодежи, их активное участие в формировании азербайджанской диаспоры, выразил уверенность в том, что наша молодежь всегда будет на передовой работы по повышению экономической мощи страны, дал молодежи свои рекомендации.

В завершение встречи министр экономики ответил на вопросы молодых людей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Коллекция &quot;Карабах&quot; Гюльнары Халиловой вместе с мировыми брендами будет представлена на первой цифровой Неделе моды в США (ФОТО/ВИДЕО)
Коллекция "Карабах" Гюльнары Халиловой вместе с мировыми брендами будет представлена на первой цифровой Неделе моды в США (ФОТО/ВИДЕО)
Определены победители конкурса красоты Miss &amp; Mister Azerbaijan 2020 (ФОТО)
Определены победители конкурса красоты Miss & Mister Azerbaijan 2020 (ФОТО)
Лучшие образы азербайджанских звезд на карантине (ФОТО)
Лучшие образы азербайджанских звезд на карантине (ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сделал заявление по делу Навального Россия 19:56
Срок ареста экс-начальника Госслужбы при минкультуре Азербайджана продлен на 3 месяца Политика 19:22
Состоялась встреча министра экономики Азербайджана с молодежью Экономика 19:20
В Азербайджане продлен срок ареста бывшего замминистра Общество 18:47
Президент Ильхам Алиев: В настоящее время между Азербайджаном и Грецией фактически нет активных контактов Политика 18:21
Растет объем внешнеторговых операций между Азербайджаном и Россией Бизнес 17:58
Продлен срок ареста Вильяма Гаджиева Общество 17:56
В Сумгаитском промышленном парке появился новый резидент Финансы 17:55
В Азербайджане 136 больных коронавирусом находятся в реанимации Общество 17:43
Прием граждан в Кабмине Азербайджана будет осуществляться по ежемесячно утверждаемому графику Общество 17:40
Объявлен официальный запуск Казахстанско-американского Делового совета Казахстан 17:39
Тбилисская телевышка станет туристическим объектом - мэрия объявляет тендер Грузия 17:32
До конца года в Азербайджане планируется завершить проект бесконтактной оплаты за проезд на АЖД Финансы 17:27
Президент Ильхам Алиев: Два важных проекта, реализованных нами при поддержке финансовых институтов Японии, являются большим вкладом в нашу энергетическую безопасность Политика 17:27
Президент Ильхам Алиев: Отношения между Японией и Азербайджаном успешно развиваются Политика 17:22
В Азербайджане выявлено 154 новых случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 139 человек Общество 17:19
В Азербайджане увеличился объём ипотечного кредитования Финансы 17:17
Россия — основной поставщик полимеров из ЕАЭС в Туркменистан Бизнес 17:16
Александр Новак считает, что спрос на нефть выйдет на докризисный уровень в 2021 году Энергетика 17:11
Последний визит Бориса Клюева в Баку - в окружении солнца, ветра, дождя и дыхания моря… (ФОТО) Культура 17:11
Объем торгового оборота в Баку продолжает уменьшаться Бизнес 17:05
Азербайджан демонстрирует успехи в борьбе с пандемией коронавируса — депутат Политика 16:51
ЕС будет сотрудничать с США по вакцинам, несмотря на их отказ участвовать в COVAX Европа 16:51
Нетаньяху и ас-Сиси обсудили нормализацию отношений Израиля и ОАЭ Израиль 16:49
Из Азербайджана в Египет – без слов…Треугольник, Квадрат, Круг и Девушка (ФОТО) Культура 16:41
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты посла Греции (ФОТО) Политика 16:30
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Японии в Азербайджане (ФОТО) Политика 16:29
Посольство Саудовской Аравии в Туркменистане объявляет тендер на ремонт Тендеры 16:24
Увеличилась себестоимость производства нефти и газа SOCAR Бизнес 16:24
SOFAZ обнародовал объемы поступлений с крупнейших нефтегазовых месторождений Азербайджана Энергетика 16:22
На БФБ состоялся очередной аукцион по размещению краткосрочных нот ЦБА Финансы 16:21
SOCAR о поисково-разведочных работах в 2019 году Энергетика 16:18
АМИ Trend отметило 25-летний юбилей (ВИДЕО) Общество 16:18
В четырех районах Азербайджана будет пробурено 17 субартезианских скважин - распоряжение Политика 16:18
В министерстве культуры Азербайджана новое кадровое назначение Общество 16:17
Независимость Армении в цифрах Политика 16:03
В пригороде Баку начато строительство новой сети водоснабжения (ФОТО) Общество 16:01
Министр обороны Азербайджана отправится с визитом в Москву Политика 15:57
Назван состав жюри четвёртого сезона "Ты супер!" на НТВ - Азербайджан в числе участников проекта (ФОТО) Интересное 15:55
Обнародована продукция, закупленная Россией на бирже Туркменистана в августе Бизнес 15:54
Азербайджанский народ достаточно высоко оценивает деятельность Президента Ильхама Алиева в сфере армейского строительства - опрос Политика 15:51
Парвин Керимзаде: Поездка Пашиняна в Ханкенди - часть коварного плана Армении Нагорно-карабахский конфликт 15:49
SOCAR о сейсморазведочных работах 2D и 3D в 2019 году Финансы 15:29
Реконструирована автодорога Гаджигабул - Мугань (ФОТО) Экономика 15:26
Глобальная пандемия не повлияла на морские грузоперевозки из Китая через порты Турции Турция 15:22
Назван объем перевалки грузов в иранском порту Гешм Бизнес 15:16
В Узбекистане охват населения мобильным интернетом доведут до 85% Узбекистан 15:15
С начала года страны-члены ОИС сократили импорт из Турции Турция 15:14
В 2019 году гостиницы в Грузии обслужили 4 млн. человек Грузия 15:12
ГТК Азербайджана провел встречу с компаниями, занятыми в сфере курьерских и почтовых доставок Экономика 15:12
«Бомба замедленного действия», или как сеть биолабораторий в Армении угрожает региональной безопасности Нагорно-карабахский конфликт 15:06
В Азербайджане пройдет повторная регистрация на приемные экзамены по специальностям, требующим особых способностей Общество 14:51
В Азербайджане обнаружено древнейшее захоронение эпохи Кавказского неолита Общество 14:50
111 - азербайджанские актеры после отпуска (ФОТО) Культура 14:50
Экс-глава ИВ Имишлинского района доставлен в суд (ФОТО) Общество 14:46
В Азербайджане разрабатывается пятилетняя стратегия расширения консультационных услуг в аграрном секторе Бизнес 14:41
Новый Rolls-Royce Ghost совершенство в простоте (ФОТО) Общество 14:39
Запущен проект «Поддержка виртуального образования» (ВИДЕО) Общество 14:39
SOCAR об обьемах инвестиций в Грузию Бизнес 14:32
Все больше регионов Туркменистана занимаются производством бананов Бизнес 14:30
В Китае заявили, что готовят девять вакцин от коронавируса Другие страны 14:29
Казахстан заинтересован в дальнейшем наращивании товарооборота с Туркменистаном Бизнес 14:20
В период пандемии Азербайджан увеличил спрос на медикаменты почти вдвое Бизнес 14:19
Завтра суд вынесет приговор по делу Тофига Ягублу Общество 14:07
Завтра в Баку сохранится умеренная погода Общество 14:02
Cильные духом и настоящие герои! Польша ждет воинов Карабахской войны (ФОТО) Спорт 14:02
Свыше 8 % населения Азербайджана старше 15 лет страдают от ожирения Общество 13:49
Международная Ассоциация Израиль-Азербайджан поздравила информационное агентство Trend с 25-летием Общество 13:47
Армения на грани потери Карабаха Нагорно-карабахский конфликт 13:33
Сентябрьский Баку под настроение песни Софии Ротару… Вот и лето прошло, словно и не бывало (ФОТО) Интересное 13:29
В Иране сообщили о возвращении 1800 студентов на родину Общество 13:11
Туркменистан и Казахстан реализуют новый проект в транспортной сфере Транспорт 12:56
Брайза: Заселение Арменией Нагорного Карабаха противоречит усилиям по решению конфликта путем переговоров Нагорно-карабахский конфликт 12:53
Обнародован прогноз погоды на сентябрь в Баку Общество 12:43
В России за сутки из-за коронавируса умерли 115 человек Россия 12:39
Библиотеки в Тбилиси откроются с 15 сентября Грузия 12:35
Министр образования Азербайджана подписал приказ о дошкольных группах Общество 12:28
В Баку растет среднемесячная заработная плата Финансы 12:24
Оборот сферы общепита в Баку значительно уменьшился Бизнес 12:23
В Туркменистане ведется разработка средневолокнистых сортов хлопчатника Бизнес 12:19
Томас Гольц: Незаконное заселение оккупированных территорий - это военное преступление Нагорно-карабахский конфликт 12:17
Управления «Туркменнебит» обнародовали объем осуществленных буровых работ Энергетика 12:02
Австралийка разбогатела благодаря "случайным числам" Интересное 12:01
МИД Азербайджана прокомментировал публикацию российского издания «Независимая газета» Политика 11:55
В Баку планируется установка электрических заправочных станций для «лондонских такси» Общество 11:53
В Нахчыване предпринимателям выдано кредитов на сумму около 19 млн манатов Финансы 11:40
В Баку сдан в эксплуатацию новый наземный переход (ФОТО) Общество 11:33
Банк Республика поддержал самозанятость населения в прифронтовых районах Экономика 11:29
Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно Финансы 11:27
В Азербайджане проводится прием заявлений по рассмотрению результатов экзаменов в вузы Общество 11:26
Питер Тейс: Переселение других этнических групп на суверенные территории Азербайджана серьезно осложняет ситуацию в Нагорном Карабахе Политика 11:24
Ирак попросит ОПЕК освободить его от ограничений по экспорту нефти в I квартале 2021 года Энергетика 11:03
В Армении за сутки зарегистрировано 197 новых случаев заражения коронавирусом Армения 11:01
﻿Минобороны: Доводы, касающиеся якобы переброски боевиков из Сирии в Азербайджан - явная дезинформация Политика 11:00
ADİF выплатил вкладчикам закрывшихся четырёх банков около 500 миллионов манатов Финансы 10:54
Заповедник "Гора Бешбармаг" в Азербайджане включен в список памятников республиканского значения Общество 10:48
Похудеть на 30 кг за несколько месяцев? Читаем рецепт банкира! (ФОТО) Общество 10:45
Молдова может получить доступ к азербайджанскому газу Энергетика 10:43
В постпандемический период более остальных будет развиваться IT-сектор – Абульфаз Сулейманлы Общество 10:41
Цены на драгметаллы в Азербайджане снизились Финансы 10:27
Все новости