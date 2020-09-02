Состоялась встреча министра экономики Азербайджана с молодежью

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в формате видеоконференции встретился в участниками программы молодых лидеров "Изучаем политическую школу Гейдара Алиева".

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе министерства, открыв мероприятие вступительной речью замминистра молодежи и спорта Интигам Бабаев сообщил, что программа молодых лидеров "Изучаем политическую школу Гейдара Алиева", реализуется министерством молодежи и спорта и Центром Гейдара Алиева с 2019 года, и в 2020 году для участия в программе обратились свыше 350 молодых людей из 40 районов и городов республики.

Заместитель министра отметил, что целью проведения встреч с руководящими лицами является формирование мировоззрения молодых людей, более подробное информирование молодежи о государственной политике и видении будущего в различных сферах.

В ходе встречи министр экономики подчеркнул важность изучения наследия Гейдара Алиева, сыгравшего беспрецедентную роль в истории развития Азербайджана, рассказал о масштабной работе, проведенной Общенациональным лидером в направлении развития экономики Азербайджана и его интеграции в мировую экономику, привлечения в страну инвестиций, восстановления экономической активности и повышения уровня жизни. Отметив, что стратегия Гейдара Алиева по социально-экономическому развитию Азербайджана рассчитана на долгосрочный период, Микаил Джаббаров довел до сведения участников встречи, что по инициативе Общенационального лидера в Азербайджане были созданы новые производственные участки, достигнуто строительства ряда крупных промышленных предприятий именно в Азербайджане, "Контракт века" укрепил позиции Азербайджана в регионе и мире, были созданы условия для развития экономики по всем областям. Было отмечено, что реформы, осуществленные Гейдаром Алиевым с учетом новых вызовов времени, обеспечили развитие предпринимательства, формирование либеральной экономики, деловой и инвестиционной среды. Он добавил, что Азербайджан еще больше укрепил свои позиции на международной арене, был заложен прочный фундамент для будущего прогресса нашей страны. В результате успешного продолжения Президентом Ильхамом Алиевым стратегии всестороннего развития Азербайджана наша страна превратилась в лидера региона с экономической точки зрения, одного из основных транспортно-логистических центров Европы и Азии.

Министр подчеркнул, что роль молодежи в социально-экономическом развитии нашей страны и дальнейшем укреплении ее позиций на международной арене всегда ценится высоко. В результате успешной молодежной политики, направленной на превращение "черного золота" в являющийся ведущей силой в развитии ненефтяного сектора человеческий капитал, азербайджанская молодежь вышла на качественно новый этап развития. Сегодня цифровизация и формирование нового поколения, конкурентоспособного молодого кадрового потенциала является одним из основных вызовов для развития экономики Азербайджана. Подчеркнув важность повышения экономической активности молодежи и развития предпринимательства, министр экономики отметил, что в будущем талантливые предприниматели и управленцы станут ведущей силой страны, рассказал о мерах поддержки, программах, реализуемых государством. Было отмечено, что и уникальный проект "Восхождение", реализуемый для управленцев нового поколения, открывает новые возможности для молодых людей, верящих в свой потенциал.

Микаил Джаббаров, подчеркнув, что в последние годы возросла общественная активность азербайджанской молодежи, их активное участие в формировании азербайджанской диаспоры, выразил уверенность в том, что наша молодежь всегда будет на передовой работы по повышению экономической мощи страны, дал молодежи свои рекомендации.

В завершение встречи министр экономики ответил на вопросы молодых людей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)