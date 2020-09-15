В период пандемии в Азербайджане продолжалась реализация инфраструктурных проектов
БАКУ /Trend/ - Реализация инфраструктурных проектов в Азербайджане продолжалась и в период пандемии.
Как сообщает во вторник Trend, об этом в рамках видеопроекта PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов.
По его словам, в стране вводятся в эксплуатацию новые современные пешеходные переходы, развивается транспортная инфраструктура и оказывается прямая поддержка инфраструктуре в других секторах.
С другими выпусками видеопроекта можно ознакомиться здесь, а также на Youtubе-канале АМИ Trend.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)
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