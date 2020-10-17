В результате ракетного удара по Гяндже повреждена линия электропередач Азербайджан-Грузия

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, подразделения вооруженных сил фашистской Армении, примерно в час ночи 17 октября, подвергли ракетным обстрелам города Мингячевир и Гянджа. Хотя ракеты, нацеленные на электростанции в Мингячевире, были уничтожены в воздухе, в результате удара в направлении Гянджи произошла авария на 500-киловольтной воздушной линии электропередачи международного значения Самух-Гардабани.

Как сообщает в субботу Trend, оказывающие круглосуточные услуги сотрудники ОАО "Азерэнержи" в короткие сроки устранили аварию на воздушной линии электропередач Азербайджан-Грузия.