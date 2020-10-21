В Азербайджане прошел вебинар в связи с доступом МСБ к финансовым ресурсам

БАКУ /Trend/ - Правильная подготовка бизнес-планов, финансовый менеджмент и отчетность, повышение финансовой грамотности крайне важны с точки зрения выхода субъектов микро, малого среднего предпринимательства (МСБ) к финансовым ресурсам.

Как передает в среду Trend, вебинар, прошедший при организационной поддержке Бакинского центра развития малого и среднего бизнеса (МСБ) Агенства по развитию МСБ, в котором приняли участие представители банковских департаментов по кредитам и продажам, был посвящён именно этой теме. В онлайн мероприятии был обсужден ряд вопросов, включая существующие финансовые инструменты для МСБ, современные требования по поводу обращений по получению кредитов, а также сотрудничество между банками и МСБ в соответствующем направлении.

В ходе вебинара было отмечено, что улучшение доступа МСБ к финансовым ресурсам является одним из основных направлений деятельности Агентства, и в данной связи Центрами развития МСБ предпринимателям оказываются поддержка и услуги. Директор Азербайджанского банковского учебного центра, являющегося управляющей организацией Бакинского центра развития МСБ, Джаваншир Абдуллаев отметил, что центры развития МСБ оказывают предпринимателям поддержку в направлении составления бизнес-плана, проводят тренинги и семинары для повышения их финансовой грамотности, предоставляются консультационные и иные услуги. Было подчеркнуто, что поддержка и услуги, оказываемые центрами развития МСБ, наряду с субъектами предпринимательства, также упростят работу банков.

В Агентстве напомнили, что в настоящее время центры развития МСБ действуют в Баку, Сумгайыте и Хачмазе, где желающим создать свой бизнес предоставляются бесплатные учебные услуги.

(Текст: Турал Гараджаев)