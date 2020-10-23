В Институте экономики создается Научный центр восстановления постконфликтных территорий

БАКУ /Trend/ - В Институте экономики НАНА создается Научный центр восстановления постконфликтных территорий.

Как сообщили Trend в Академии, решение об этом было принято на онлайн-заседании Ученого совета.

Было отмечено, что центр в сотрудничестве с госструктурами будет разрабатывать отраслевые и комплексные программы по восстановлению освобожденных от оккупации территорий.

На заседании была предоставлена информация о «Правилах реализации пилотного проекта в Институте экономики НАНА на 2021-2024 годы по применению нового механизма финансирования исследований в Национальной академии наук Азербайджана», утвержденных Кабинетом министров на основании предложения НАНА.

Было отмечено, что, если пилотный проект окажется успешным, он будет реализован в других институтах академии.