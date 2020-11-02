Будет разработана программа по экономразвитию освобожденных территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Будет разработана программа по экономическому развитию освобожденных территорий Азербайджана.

Об этом президент Национальной конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев сказал на пресс-конференции после внеочередного заседания глав стран-членов Торгово-промышленных палат тюркоязычных государств, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что страны-члены организации будут осуществлять на освобожденных территориях совместную деятельность по развитию сельского хозяйства, туризма и других сфер.

По его словам, к этой деятельности присоединятся Венгрия и Туркменистан.

Мусаев добавил, что вопрос об этом отражен в декларации заседания.

Президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции Мустафа Рифат добавил, что Турция готова оказать всяческую поддержку развитию Карабаха.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)