Будет разработана программа по экономразвитию освобожденных территорий Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Будет разработана программа по экономическому развитию освобожденных территорий Азербайджана.
Об этом президент Национальной конфедерации предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев сказал на пресс-конференции после внеочередного заседания глав стран-членов Торгово-промышленных палат тюркоязычных государств, сообщает в понедельник Trend.
Он отметил, что страны-члены организации будут осуществлять на освобожденных территориях совместную деятельность по развитию сельского хозяйства, туризма и других сфер.
По его словам, к этой деятельности присоединятся Венгрия и Туркменистан.
Мусаев добавил, что вопрос об этом отражен в декларации заседания.
Президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции Мустафа Рифат добавил, что Турция готова оказать всяческую поддержку развитию Карабаха.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)