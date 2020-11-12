Миграция вредителей с оккупированных территорий Азербайджана осложнила фитосанитарную ситуацию - Институт

Экономика 12 ноября 2020 23:06 (UTC+04:00)
Миграция вредителей с оккупированных территорий Азербайджана осложнила фитосанитарную ситуацию - Институт

БАКУ /Trend/ - В последние годы миграция марокканской саранчи и грызунов с оккупированных территорий Азербайджана стала одним из основных факторов, осложняющих фитосанитарную ситуацию.

Как передает в четверг Trend, в статье, подготовленной специалистами отдела здоровья растений Департамента исследований и оценки рисков Института пищевой безопасности Азербайджана Джамалом Гулиевым и Гульнар Гахрамановой, говорится, что 100 тысяч гектаров пастбищ, покосов и участков с зелеными насаждениями, а также лесных массивов были уничтожены в результате регулярных пожаров, устроенных армянской армией и прибывшими на оккупированные территории поселенцами, верхний плодородный слой почвы пришел в негодность.

В разное время армяне учиняли пожары на большей части оккупированных территорий (Ходжавенд, Агдам, Губадлы, Зангилан). Пожары нанесли окружающей среде ущерб в размере около 300 миллионов манатов. Огонь уничтожил верхний слой почвы и растительность, а также ценные деревья и кустарники в этих регионах. Не осталось и следов животного и растительного мира, природе нанесен большой ущерб. Эти пожары нарушили экологический баланс, уничтожили диких животных и растительность, загрязнили атмосферу.

"Однако на этом последствия пожаров не заканчиваются. Таким образом, разрушение природных экосистем и агроценозов является одним из факторов, способствующих увеличению численности обитающих там вредителей. Выжигание покосов и пахотных земель привело к тому, что многие опасные вредители, в частности домашние мыши, полевые и другие разновидности мышей и грызунов, марокканская саранча, азиатская саранча, итальянская саранча в виде мигрирующего стада распространились на приграничные населенные пункты, и в частности нанесли колоссальный ущерб зерновым. Грызуны не только наносят ущерб сельскому хозяйству, но и передают многие болезни людям и сельскохозяйственным животным", - подчеркивается в статье.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)

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