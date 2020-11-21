"Азерэнержи" набирает кадры для работы на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В целях создания с нуля энергосистемы в Физули, Джебраиле, Губадлы, Зангилане, Агдаме и других полностью разрушенных районах, освобожденных от оккупации победоносной азербайджанской армией под руководством Верховного Главнокомандующего вооруженными силами Азербайджана, Президента Ильхама Алиева, в том числе реконструкции энергосистемы на других территориях, которые будут освобождены, ОАО "Азерэнержи" объявляет конкурс для создания резерва кадрового потенциала.

Как сообщили в пятницу Trend в ОАО, для осуществления деятельности на вышеприведенных территориях требуются кадры по следующим специальностям:

- дежурные инженеры на 330/220/110 и 110/35/10-киловольтные подстанции, инженеры по эксплуатации, дежурные электрики-монтеры;

- гидромеханики, гидротехники, электрики на гидроэлектростанции;

- специалист по обслуживанию двигателей и генераторного оборудования;

- наладчик электрических машин, аппаратов и устройств;

- специалист по обслуживанию измерительных приборов и автоматики электростанций;

- инженер по релейной защите и автоматике;

- инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике;

- инженер по изоляции и защите от перенапряжения;

- мастер по установке и наладке, слесарь, токарь.

Требования:

· высшее техническое, среднее специальное образование или профессиональная квалификация (в зависимости от должности) по специальности инженер по электроэнергетике, инженер по электротехнике и инженер по теплоэнергетике (бакалавриат или магистр);

· опыт работы по соответствующей должности от 6 месяцев до 5 лет (стаж);

· теоретические и практические (экспериментальные) знания по тепловой энергетике и электроэнергетике;

· знание автоматики, контрольно-измерительных приборов и электронных устройств;

· компьютерные навыки: MS office;

· способность к продуктивной работе, склонность к реформам и инновациям, умение работать в команде.

Необходимые документы:

· анкета (CV) с фотографией

· копия удостоверения личности

· копия документа об образовании.

Отметим, что после проверки уровня знаний соискателей Центральной комиссией по собеседованию, созданной ОАО "Азерэнержи", кандидаты, прошедшие собеседование, будут включены в резервный банк кадров и обеспечены работой. При этом кандидаты могут быть привлечены к курсам обучения на основании заключения Комиссии.

Документы подаются в отдел кадров ОАО "Азерэнержи" в будние дни с 09:00 до 18:00.

Адрес: город Баку, Сабаильский район, улица Ак.Абдулкарима Ализаде, 10 AZ1005. Желающие принять участие в конкурсе могут позвонить по телефону: (+99412) 490-09-43 или отправить свое резюме на [email protected]

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Наталья Кочнева)