"Азерэнержи" набирает кадры для работы на освобожденных территориях Азербайджана
БАКУ /Trend/ - В целях создания с нуля энергосистемы в Физули, Джебраиле, Губадлы, Зангилане, Агдаме и других полностью разрушенных районах, освобожденных от оккупации победоносной азербайджанской армией под руководством Верховного Главнокомандующего вооруженными силами Азербайджана, Президента Ильхама Алиева, в том числе реконструкции энергосистемы на других территориях, которые будут освобождены, ОАО "Азерэнержи" объявляет конкурс для создания резерва кадрового потенциала.
Как сообщили в пятницу Trend в ОАО, для осуществления деятельности на вышеприведенных территориях требуются кадры по следующим специальностям:
- дежурные инженеры на 330/220/110 и 110/35/10-киловольтные подстанции, инженеры по эксплуатации, дежурные электрики-монтеры;
- гидромеханики, гидротехники, электрики на гидроэлектростанции;
- специалист по обслуживанию двигателей и генераторного оборудования;
- наладчик электрических машин, аппаратов и устройств;
- специалист по обслуживанию измерительных приборов и автоматики электростанций;
- инженер по релейной защите и автоматике;
- инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
- инженер по изоляции и защите от перенапряжения;
- мастер по установке и наладке, слесарь, токарь.
Требования:
· высшее техническое, среднее специальное образование или профессиональная квалификация (в зависимости от должности) по специальности инженер по электроэнергетике, инженер по электротехнике и инженер по теплоэнергетике (бакалавриат или магистр);
· опыт работы по соответствующей должности от 6 месяцев до 5 лет (стаж);
· теоретические и практические (экспериментальные) знания по тепловой энергетике и электроэнергетике;
· знание автоматики, контрольно-измерительных приборов и электронных устройств;
· компьютерные навыки: MS office;
· способность к продуктивной работе, склонность к реформам и инновациям, умение работать в команде.
Необходимые документы:
· анкета (CV) с фотографией
· копия удостоверения личности
· копия документа об образовании.
Отметим, что после проверки уровня знаний соискателей Центральной комиссией по собеседованию, созданной ОАО "Азерэнержи", кандидаты, прошедшие собеседование, будут включены в резервный банк кадров и обеспечены работой. При этом кандидаты могут быть привлечены к курсам обучения на основании заключения Комиссии.
Документы подаются в отдел кадров ОАО "Азерэнержи" в будние дни с 09:00 до 18:00.
Адрес: город Баку, Сабаильский район, улица Ак.Абдулкарима Ализаде, 10 AZ1005. Желающие принять участие в конкурсе могут позвонить по телефону: (+99412) 490-09-43 или отправить свое резюме на [email protected]
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Наталья Кочнева)