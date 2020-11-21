Озвучены предложения по решению вопросов занятости на освобожденных территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Для организации возвращения населения на освобожденные территории Азербайджана государство разработает стратегический план и обширную программу.

Об этом в пятницу сказал Trend эксперт-экономист Эльданиз Амиров.

По его словам, до возвращения граждан на свои земли в бюджетных организациях, а также в школах и других учреждениях, необходимо разработать комплексную программу замещения.

"Например, учитель из Зангилана, работающий в сумгайытской школе, переезжает и продолжает преподавать в Зангилане. Учитель, не прописанный в Зангиланском районе, но работающий в зангиланской школе, также может переехать на добровольной основе. Таким образом, за некоторыми исключениями, сотрудники школ, подлежащих переезду, должны быть сформированы из зарегистрированного в конкретном районе персонала. В данном случае исключения обязательны. К примеру, если какой-либо преподаватель из Сумгайыта хочет переехать в Зангилан и преподавать там, то это должно быть дозволенным",- сказал Амиров.

Эксперт считает, что такой подход следует применить и к органам исполнительной власти, региональным структурным подразделениям министерств и всем другим возможным предприятиям и организациям.

"На начальном этапе в таких государственных организациях, как "Азерсу", "Азерэнержи", "Азеригаз" и др., территориальная регистрация должна использоваться в качестве основы во время реорганизации разделения труда на освобожденных территориях, следует отказаться от участия в этой реорганизации лиц, не являющихся переселенцами. За исключением случаев недостатка кадров рабочая сила должна быть сформирована из граждан - переселенцев. В случае необходимости привлечения кадров с особыми навыками можно допустить исключения.

Этот подход нельзя применить к частной экономической деятельности. Потому что перемещение трудовых ресурсов в предпринимательской деятельности - очень сложный, а иногда и невозможный процесс. Поэтому в этом секторе следует использовать другой принцип. Например, экономическая деятельность в другом районе может быть реорганизована в освобожденном районе. Однако это можно отнести не ко всем сферам", - подчеркнул Эльданиз Амиров.

По мнению эксперта, налаживание каких-то направлений деятельности на наших освобожденных территориях на предварительном этапе будет невозможным или нерентабельным, к примеру, такси, развлекательные услуги.

"Государство может оказать поддержку предпринимателям-переселенцам. Данная поддержка может охватывать такие направления, как оказание консалтинговых услуг, применение налоговых льгот, выдача земельных участков.

В вопросе возвращения переселенцев самыми проблемными сферами могут быть те, где невозможно реорганизовать бизнес на новой территории. В таком случае на государство ляжет большая нагрузка. В рамках создания новых видов деятельности, семейного бизнеса и организации деятельности в других направлениях возрастет ответственность, которая ложится на Министерство труда и социальной защиты населения, Агентство по развитию малого и среднего бизнеса и другие многочисленные госструктуры. Чем точнее и масштабнее будет разработан и внедрен механизм перемещения кадров и реорганизации хозяйственной деятельности, тем легче будет решить проблему занятости в этих районах на более позднем этапе", - добавил Эльданиз Амиров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)