В результате армянской агрессии в неоккупированной части Физули полностью разрушены 11 домов - Госкомиссия

БАКУ /Trend/ - В Физулинском и Джабраильском районах продолжается процесс оценки ущерба, нанесенный в результате обстрела вооруженными силами Армении населенных пунктов с мирными жителями.

Об этом во вторник сказал Trend член Государственной Комиссии по оценке и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению в результате провокаций вооруженных сил Армении, Исмайыл Зейналов. Он сообщил, что члены комиссии уже установили размер ущерба, причиненный домам и объектам в Джабраильском районе.

"В Джабраильском районе нанесен ущерб 47 зданиям, из них 41 - частный дом, три объекта предпринимательства, одна школа и два административных здания. В Джабраильском районе нет полностью разрушенных зданий, однако 47 зданий находятся в аварийном состоянии.

На неоккупированной части Физулинского района, где живут азербайджанцы, произведен осмотр 325 зданий, среди них четыре школы и три административных здания. В Физулинском районе полностью уничтожены 11 домов, остальные находятся в аварийном состоянии. В настоящее время расследования по Физулинскому району продолжаются", - сказал Зейналов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)