«Азерэнержи» реализует важный проект, охватывающий Карабах и прилегающие районы

БАКУ /Trend/ - «Азерэнержи» реализует важный проект по компенсации реактивной мощности, охватывающей Карабах и прилегающие районы, сообщили Trend в «Азерэнержи».

«Азерэнержи» установит управляющие шунтирующие реакторы на 330-киловольтном (кВ) распределительном пункте «Геранбой» и на 330-кВ подстанции «Яшма», которые охватят северо-восточные районы страны, а также Абшеронский полуостров.

Установленные на двух основных узлах энергосистемы Азербайджана шунтирующие реакторы повысят пропускную способность за счет приема и регулирования мощности высоковольтных линий электропередачи мощностью 330 кВ, тем самым обеспечивая компенсацию реактивной нагрузки. Управляемые шунтирующие реакторы увеличат пропускную способность линий, снизят технические потери и, таким образом, улучшат качество нагрузки, сэкономив большое количество электроэнергии и финансовых средств.

Помимо этого, проводится капитальный ремонт стратегически важных подстанций «Яшма» мощностями 330, 220, 110, 10 кВ с установленным управляемым шунтирующим реактором.

Построенная 50 лет назад подстанция «Яшма» является важным узлом электроснабжения северо-восточных регионов страны, а также Абшеронского полуострова. Помимо этого, она является важным узлом обмена между энергосистемами России и Азербайджана. В целях избежания аварийных ситуаций устанавливается новое оборудование, отвечающее современным требованиям. Автотрансформаторы заменяются более мощными, расширяются открытые распределительные устройства. На подстанции строится новое административное здание управления, которое будет оснащено современным оборудованием.

Стоит отметить, что уже проводятся 330 кВ воздушные линии электропередач от новой подстанции «Гобу» до подстанции «Яшма».

(Редактор: Наталья Кочева)