Азербайджан по качеству дорог занимает 24-е место среди 141 страны
БАКУ /Trend/ - Всемирный экономический форум опубликовал отчет по показателю качества дорог за 2019 год.
Как сообщает в четверг Trend, с показателем 5,2 балла Азербайджан занимает 24-е место среди 141 страны.
Отметим, что в период с 2006 по 2019 год средний балл Азербайджана составил 4,08 (минимум 3,32 балла в 2006 году, максимум 5,2 баллов в 2019 году).
Для сравнения, средний мировой показатель за 2019 год среди 141 страны составил 4,07 балла.
(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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