Азербайджан по качеству дорог занимает 24-е место среди 141 страны

БАКУ /Trend/ - Всемирный экономический форум опубликовал отчет по показателю качества дорог за 2019 год.

Как сообщает в четверг Trend, с показателем 5,2 балла Азербайджан занимает 24-е место среди 141 страны.

Отметим, что в период с 2006 по 2019 год средний балл Азербайджана составил 4,08 (минимум 3,32 балла в 2006 году, максимум 5,2 баллов в 2019 году).

Для сравнения, средний мировой показатель за 2019 год среди 141 страны составил 4,07 балла.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)