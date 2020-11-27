В Азербайджане осенний посев зерновых осуществлен на площади около 700 тыс. гектаров

БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане запланирована осенняя вспашка на 1 037 507 гектарах. Из них 564 793 гектара - орошаемые, 472 714 гектара - неполивные земли. В 2020 году осенняя вспашка будет проведена в 61 районе и Нахчыванской АР.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве сельского хозяйства, по состоянию на 27 ноября фактически вспахано 87% прогнозных посевных площадей, засеяно 678 616 гектаров. На сегодняшний день фермеры засеяли пшеницей 421 379 гектаров, ячменем - 257 237 гектаров.

По сравнению с прошлыми годами, при осеннем посеве в 2020 году фермеры предпочитают использовать сертифицированные семена. На сегодняшний день для посева использованы 137 608 тонн сертифицированных семян. Из них 97 653 тонны - семена пшеницы и 39 955 тонн - семена ячменя.

Вспашка, связанная с осенним посевом, уже полностью завершена в 19 районах, а в 23 районах работы завершены на более чем 90 процентов. Как и в предыдущие годы, в этом году ожидается, что большая часть зерновых будет засеяна в Джалилабадском (70 220 га) и Шекинском (67 000 га) районах. Кюрдамирский (45000 га), Нефтчалинский (43000 га), Шамахинский (42000 га), Физулинский (37000 га), Агсуинский (35380 га), Билясуварский (33000 га), Гаджигабульский (33000 га), Гобустанский (32000 га), Исмаиллинский (30 000 га), Агджабединский (28 324 га) и Сабирабадский (25 300 га) в числе тех районов, где также запланирован посев зерновых в большом объеме. Около половины осеннего посева зерновых в стране приходится на долю этих районов.

В этом году в Нахчыванской АР планируется посев осенних зерновых на площади 36 880 гектаров. Завершение вспашки и посева зерновых ожидается к середине следующего месяца.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)