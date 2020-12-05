В Узбекистане открылся Ташкентский металлургический завод стоимостью $420 миллионов

В Ташкенте прошла церемония открытия Ташкентского металлургического завода, в котором принял участие президент Шавкат Мирзиёев, сообщает Trend со ссылкой на Central Asia.

Новое предприятие будет производить в год 500 тысяч тонн металлического листа с цинковым и полимерным покрытием.

Деятельность завода внесет существенный вклад в импортозамещение и повышение уровня локализации в стране. Ожидается, что предприятие будет экспортировать продукцию на 90 миллионов долларов в год. Комплекс обеспечит работой около 700 человек. В целом, вместе со смежными отраслями, будет создано 5 тысяч новых рабочих мест.

Строительство завода началось в феврале 2017 года. На его возведение затрачено 420 миллионов долларов.