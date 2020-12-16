Началось асфальтирование дорог в села Суговушан и Талыш (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Началось асфальтирование дорог в села Суговушан и Талыш, сообщает в среду Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.
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