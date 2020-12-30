Коронавирусная вакцина в Азербайджане будет освобождена от НДС на два года

БАКУ /Trend/ - Коронавирусная вакцина и ее шприцы будут освобождены в Азербайджане от налога на добавленную стоимость (НДС) в течение двух лет.

Как сообщает в среду Trend, этот вопрос нашел свое отражение в изменениях в Налоговый кодекс, обсуждавшихся на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

После обсуждений изменения были вынесены на голосование и приняты в третьем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Зейни Джафаров)