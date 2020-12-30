Honda прекратит поставки автомобилей на российский рынок в 2022 году

Российская "дочка" японского автоконцерна Honda (ООО "Хонда Мотор Рус") объявила о прекращении поставок новых автомобилей официальным дилерам на российском рынке в течение 2022 года, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Принятое решение продиктовано стратегией развития автомобильного бизнеса Honda Motor, направленной на реструктуризацию операций в условиях продолжающихся изменений в мировой автомобильной промышленности", - объяснила компания.

Honda рассчитывает сохранить присутствие на российском рынке мотоциклетной и силовой техники, а также продолжить послепродажное обслуживание автомобилей.