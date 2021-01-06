ООО "Azermarka" выпустило марки, посвященные азербайджанским врачам и военным (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - ООО "Azermarka" действующее при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана выпустило почтовые марки «Азербайджан 2020».

Как сообщили Trend в минсвязи, марки посвящены двум важнейшим событиям 2020 года - пандемии коронавируса и главным героям Отечественной войны.

На первой марке изображены фотоколлажи солдат и врачей, на второй - дезинфектор и сапер. Цель данных марок заключается в распространении имен наших соотечественников, проявивших мужество как в борьбе с коронавирусом во время пандемии, так и в 44-дневной Отечественной войне, а также вписать их имена в историю посредством почтовых марок, распространяя последние среди местных и иностранных филателистов.

На марках отражено творчество фотографов - Романа Исмаилова, Азиза Каримова и Тофика Бабаева. Два вида марок тиражом каждого по 50 тысяч экземпляров, разработанные старшим художником ООО "Azermarka" Вугаром Айюбовым были напечатаны в Республике Беларусь по восемь экземпляров на каждой печатной странице.

Кроме того, в ведомстве отметили, что уже изготовлено 200 так называемых конвертов "первого дня".

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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